Zarautz

Pier Paolo Pasolini, hoy en el Photomuseum

A. E.

zarautz.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34

Comenta

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural, promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, la sesión de hoy, viernes, a las 18.00 horas, estará dedicada a la figura de Pier Paolo Pasolini, poeta, ensayista y cineasta fundamental del siglo XX. En el 50 aniversario de su asesinato, se recordará a un autor que exploró con valentía los límites entre lo sagrado y lo humano. Su obra combina belleza, provocación y denuncia, desde con películas como 'Accattone' (1961) y 'El Evangelio según San Mateo' (1964) hasta su última y más polémica película, 'Salò o le 120 giornate di Sodoma' (1975). Su cine sigue siendo un espejo incómodo, pero necesario, para entender los límites morales, políticos y estéticos del siglo XX. Como siempre, con la entrada gratuita.

