El Photomuseum expone hasta el 19 de marzo fotografías de Xabier Artola Es un filme estético, donde se cuenta una historia por medio del baile. / XABIER ARTOLA Se trata de imágenes obtenidas durante el rodaje de la película 'Dantza' | La exposición va en paralelo a la proyección del filme desde mañana en el renovado Modelo aretoa ANTXON ETXEBERRIA Miércoles, 13 febrero 2019, 08:25

Con el título de 'Bailando ante las cámaras: una colección de fotos de Dantza', el fotógrafo donostiarra Xabier Artola muestra desde ayer y hasta el próximo 19 de marzo en el Photomuseum una serie de imágenes obtenidas durante el rodaje de la película 'Dantza'.

Las fotografías de esta exposición han sido obtenidas durante el rodaje de 'Dantza', un filme dirigido por Telmo Esnal. «Cuando me invitaron a hacer fotos en las sesiones de rodaje no sabía lo que me iba a encontrar, pues no conocía el mundo del cine desde dentro y no tenía ni idea de qué situaciones y oportunidades se me presentarían para hacer fotos en dichas sesiones. Pero cuando asistí a la primera, en cuanto comencé a disparar entre los claroscuros y el polvo que los dantzaris levantaban de la tarima del caserío Igartubeiti empezó a nacer en mí el proyecto fotográfico que presento por medio de la exposición», indica Artola.

'Dantza' es un filme estético, donde se cuenta una historia por medio de la danza. Esa historia transcurre en un pueblo cualquiera del medio rural. De hecho, la historia podría transcurrir en cualquier lugar del mundo. En ella se da cuenta de las relaciones entre el ser humano y el medio natural, y es también una metáfora de la vida y de la lucha por la supervivencia, de tal manera que en el desarrollo de la película se recoge el ciclo desde la siembra de la semilla hasta la maduración del fruto, desde el nacimiento hasta la muerte, al mismo tiempo que nos habla también del trabajo, del amor y de la fiesta.

Las imágenes presentadas en esta muestra pretenden dar cuenta de la belleza de las coreografías y escenas que se desarrollaban en los sets habilitados para las diferentes sesiones, reflejando sobre todo la estética de la obra -paisajes, colores, formas, movimiento-; desde el punto de vista del fotógrafo, obviamente. Además, y como complemento, presenta también una serie de imágenes del 'making off' de la película.

Inauguración del Modelo

La exposición va en paralelo a la proyección de 'Dantza', desde mañana en adelante en el renovado Modelo aretoa. El acto de la inaguración de este espacio será a las 20.00 horas.