Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zarautz

Photomuseum recordará a Robert Redford

A. E.

zarautz.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:07

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, hoy se recordará al actor Robert Redford, fallecido el martes a los 89 años. Actor, director, productor y promotor del cine independiente, su figura es imprescindible para entender cómo Hollywood supo combinar prestigio crítico y éxito popular en las décadas de 1960, 70 y 80.

Redford construyó una filmografía llena de personajes memorables: el rebelde elegante de 'Dos hombres y un destino' (1969), el montañés solitario de 'Las aventuras de Jeremiah Johnson' (1972), el periodista tenaz de 'Todos los hombres del presidente' (1976) o el romántico de 'Memorias de África' (1985). Como director alcanzó reconocimiento con 'Gente corriente' (1980), Oscar a la mejor dirección, y fundó el Sundance Institute, decisivo para el cine independiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Photomuseum recordará a Robert Redford