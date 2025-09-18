Photomuseum recordará a Robert Redford

A. E. zarautz. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, hoy se recordará al actor Robert Redford, fallecido el martes a los 89 años. Actor, director, productor y promotor del cine independiente, su figura es imprescindible para entender cómo Hollywood supo combinar prestigio crítico y éxito popular en las décadas de 1960, 70 y 80.

Redford construyó una filmografía llena de personajes memorables: el rebelde elegante de 'Dos hombres y un destino' (1969), el montañés solitario de 'Las aventuras de Jeremiah Johnson' (1972), el periodista tenaz de 'Todos los hombres del presidente' (1976) o el romántico de 'Memorias de África' (1985). Como director alcanzó reconocimiento con 'Gente corriente' (1980), Oscar a la mejor dirección, y fundó el Sundance Institute, decisivo para el cine independiente.