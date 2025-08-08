Perlata eta Deliriums Tremens eta ondoren Djak, gauean

ZarautzPerlata eta Deliriums Tremens eta ondoren Djak, gauean
Ostirala, 8 abuztua 2025, 20:50
Egunez animaziorik ez da faltako Azken Portu auzoan, baina, gau orduetan gutxiago antolatu diren kontzertuekin. Gaur 23:00ean, Perlata taldea arituko da; Arrasaten 2015 urtean sorturiko taldeak rock&roll eta punk rock egiten du eta ondoren gauerdiko 00:30etik aurrera, Delirium Tremens talde mutrikuarraren txanda. Urte askotan erretiratuta egon ondoren, 2022. urtean berriz itzuli ziren, indarrez gainera. Andoni Basterretxea da taldeko ahots eta gitarra, Patxi Irisarri, Juantxo Yurrita eta Haritz Harregui musikariekin osatzen delarik taldea. Eta gaua bukatzeko, DJ Bon eta DJ Javi Hidalgo. Esan bezala, girorik ez da faltako.
