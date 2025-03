«Me voy con pena, pero me ha llegado la hora de jubilarme»

Tras 42 años dedicados a la hostelería en Zarautz, Félix Borda se jubila a finales de este mes. A punto de cumplir los 66 años, ... lo deja por edad y tambien un poco por cansancio, con la tranquilidad de dejar en buenas manos su bar, el Euskalduna, al que se ha dedicado en cuerpo y alma durante estos últimos 23 años junto a su mujer, la bergaresa Ángela Dulanto, que también se jubila. Traspasan el bar a la zarauztarra Eider García para 10 años. A modo de despedida, este jueves han organizado en el propio bar, de 19.00 a 21.00 horas, una fiesta, donde reconoce, «quizá se me escape alguna lágrima».

– Félix, siendo usted natural de Errenteria, le hemos conocido siempre en Zarautz.

– Sí, llevo en Zarautz desde los 23 años y voy a hacer 66 este próximo 28 de marzo. Saca cuentas, 42 años en Zarautz.

– ¿Desde siempre trabajando en la hostelería?

– Sí, así es. He pasado por un buen número de bares y negocios, pero estos últimos 23 años en el Euskalduna.

– ¿Recuerda por los bares que ha pasado?

– Cuando vine a trabajar a Zarautz empecé de camarero en la discoteca Flash; luego pasé al Irrintzi que era de Txomin, como yo también de Errenteria. De ahí me puse a trabajar en el Fox, en el antiguo Haizea de abajo, y luego tras el fallecimiento de Luís García Presa en accidente, cogí el Tarín. También tuve el Or Konpon de Salbide durante dos años y montamos en Asti la cantina y los juegos de Saltoka junto a Ramón Hernández. Lo tuvimos primero en el malecón y luego trasladamos el merendero y los juegos a Asti. Yo estuve con Saltoka 2-3 años, pero, como te digo, hace 23 años negociando con Luis Etxabe tuve la suerte de coger el Euskalduna y hasta hoy.

– ¿Cuál es el motivo para dejar el bar?

– La edad y también el cansancio. Tengo 65 años, cumpliré los 66 este próximo viernes, y creo que nos ha llegado la ahora, tanto a mí como a mi mujer, Ángela Dulanto, que también tiene 65. Nos jubilamos los dos.

– Tantos años en la hostelería, cansan, ¿verdad?

– A mí la hostelería siempre me ha gustado, me lo he pasado muy bien, pero llega una edad que ya tienes menos 'energía' y este último año tenía la cabeza un poco más cansada de tanto trote. Ten en cuenta que abrimos de 8.00 hasta medianoche y yo soy, además de responsable, un empleado que cumple sus horas. Entre semana no cerramos ningún día, hemos llegado a ser 16 empleados, aunque ahora estamos 12. Damos 70-80 menús todos los días. Es un oficio que te tiene que gustar mucho, muy sacrificado, al que tienes que dedicar muchas horas.

– ¿Traspasa entonces el negocio, no?

– El bar no es mío, traspaso el negocio para 10 años a una chica que lleva tiempo trabajando con nosotros, a Eider García. Espero que tenga suerte. Yo creo que si sigue la línea que llevamos seguirá trabajando igual de bien.

– Me dicen que como despedida, hay organizada una buena fiesta para este jueves, día 27...

– No quiero adelantar gan cosa, pero vamos a organizar una fiesta el jueves, de 19.00 a 21.00 horas. Vendrán amigos, familia, clientela..., no te puedo decir mucho más, pero pretendemos montar una buena fiesta de despedida. Me dará pena dejar el bar, seguro que alguna lágrima se me escapará, pero ha llegado la hora.

– En pleno centro de Zarautz, su bar-restaurante siempre ha sido lugar de encuentro de gente local y visitante.

– Así es, hemos tenido una clientela local muy fiel, pero también pasa por aquí otra mucha gente, veraneantes y visitantes. Algunos de ellos ya me han dicho que piensan acercarse el jueves.

– Haciendo un breve repaso de todos estos años, no podemos dejar de lado el 'Cafe Torero' que organizaron durante años, con un guiño a la cultura euskaldun.

– Estuvimos 10 años, desde el 2005 hasta el 2015 agitando la cultura, organizando actividades cada jueves por la tarde: conciertos, teatro, monólogos ...

– También es un local donde dan la oportunidad de exponer sus trabajos a diferentes fotógrafos.

– El concurso de carteles de carnaval y el concurso de fotografía Ramón Serras, son fijos en el calendario nuestro. Asimismo, procuramos organizar una exposición fotográfica cada mes, iniciativa que lo puso en marcha el propio Ramón Serras.

– ¿También fueron de los pioneros con el pintxo-pote?

– Desde la puesta en marcha del pintxo-pote por parte de los hosteleros de Zurekin, hemos sido partícipes de la iniciativa. Ha sido una iniciativa que ha funcionado muy bien, aunque de unos años a esta parte ha bajado y sobre todo en esta época del año.

– Y apoyan asimismo a la juventud con los equipos de fútbol playero.

– Llevamos un buen número de años sacando equipos de playeros, tanto de chicos como de chicas, lo que nos ha dado la oportunidad de conocer a diferentes generaciones de jóvenes.

– Ya está olvidada, pero con la pandemia, toco sufrir, ¿no?

– Pasamos unos años muy malos con la pandemia, tuvimos que solicitar créditos para subsistir. Fueron cuatro años muy sufridos, pero a partir de ahí comenzamos otra vez a levantarnos y diría que el pasado año y éste hasta la fecha están siendo los mejores.

– Para terminar, a partir de ahora ¿a qué piensa dedicar el tiempo libre?

–Como les digo a mis hijos, tengo ganas de aburrirme; bajaré a la playa que en 40 años apenas he bajado; pasear, leer ...