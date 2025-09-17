Partida borrokatu batean Amenabar Zarautz nagusi Romoren etxean (29-30)
Garaipen oso garrantzitsua lortu zuten Getxon zarauztarrek
J.M. ZUBIAURRE
Zarautz.
Asteazkena, 17 iraila 2025, 19:57
Gol bakar batekin lortu zuten Kapaxkoren mutilak garaipena Lehen Maila Nazionaleko ligaren lehen partidan. Zozketak aurkari gogor bat ekarri zion Amenabar taldeari, Romo Broker Kirol taldearen etxean. Gobela kiroldegian oso partida parekatua izan zuten, markagailuan zulorik inork ateratzen ez duen horietakoa eta une garrantzitsuetan gauzak ondoen egiten dituenak irabazten duen norgehiagoka batean.
Garbi ikusi zen gure jokalariak ez direla urduri jartzen edonola. Lehen zatiko azken segundoetan, adibidez, atsedenaldira joateko lau segundo besterik geratzen ez zirenean, prestatutako jokaldi bat egin eta Zulaikak gola egiten zuen.
Bigarren zatia 17-18 hasi zuten baina bizkaitarrak lanak eman zituzten partida amaitu bitartean. Markagailuan aurrea hartu eta egoera Romoren alde jarri zen baina 26na berdinduta azken unetara heldu ziren.
Ondo jokatu zituzten amaierako minutuak zarauztarrak. Bereziki azkenengoa. Alberto Agirrezabalagak erantzukizuna hartu zuen penalti bat jaurtitzerakoan eta aurretik jarri zuen Zarautz KE 29-30.
Azken erasoa ondo defendatu zuten bisitariak eta horrela amaitu zen partida. Zulaika (8 gol) eta Manterola (7 gol) izan ziren golegile onenak.
Larunbatean arratsaldeko 19:30ean Aritzbatalden Trapagaran hartuko dute zaleen aurrean.
