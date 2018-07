El parque de bomberos de Zarautz ha cumplido su 25 aniversario Vecinos de todas las edades acudieron ayer a la jornada de puertas abiertas para conocer el parque de bomberos. / ETXEBERRIA Con tal motivo, ayer se celebró una jornada de puertas abiertas con la asistencia de numerosas personas ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 22 julio 2018, 00:21

El parque de bomberos de Zarautz -ubicado en María Etxetxiki kalea- ha cumplido esta semana el 25 aniversario de su inauguración, en concreto el pasado jueves, 19 de julio, por lo que los bomberos del parque y ex-compañeros aprovecharon para reunirse en una comida, tal como nos contaba ayer Jesús Álvarez, uno de los bomberos veteranos del parque. Lo hizo en el marco del día de puertas abiertas que celebraron ayer, con la asistencia de decenas de ciudadanos sobre todo en las horas matinales.

Los bomberos fueron explicando a los asistentes el funcionamiento del parque. Otro de los veteranos, Marcelino Domínguez, aclaraba que «no nos dedicamos únicamente a apagar fuegos con la manguera. Tocamos cada vez más campos, desde accidentes de tráfico, rescates de montaña, incendios urbanos e industriales, la asistencia a personas que viven solas y tienen un medallón y nos avisan ante cualquier incidencia... Por poner un par de ejemplos, estos últimos días hemos intervenido apagando el motor de un bus en Asti o en el rescate de una persona a casi dos kilómetros de las rocas de Mollarri, que finalmente tuvo que ser evacuado en helicóptero».

Los asistentes a la jornada de puertas abiertas tuvieron ocasión de conocer a los propios bomberos, que fueron turnándose para dar todo tipo de explicaciones sobre cómo trabajan, cómo se organizan o con qué material y medios se emplean... Mostraron asimismo su indumentaria e incluso hicieron demostraciones con las mangueras de agua. Informaban a la ciudadanía que las intervenciones de los bomberos no se cobran, a no ser que «la negligencia sea manifiesta, pero que eso no lo deciden ellos».

El parque de Zarautz cuenta en la actualidad con 26 bomberos, de ellos 2 sargentos, con seis grupos de cuatro personas con un cabo en cada uno de ellos. En Gipuzkoa existen ocho parques de bomberos (Irun, Ordizia, Eibar, Azpeitia, Legazpia, Tolosa, Oñati, además de Zarautz), en los que trabajan unos 230 bomberos.