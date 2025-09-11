Palestina: Cine contra el olvido, esta tarde

ZarautzPalestina: Cine contra el olvido, esta tarde
Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44
Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural, promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento, a las 18.00 horas de esta tarde se abordará el conflicto palestino-israelí.
Tras los últimos y dolorosos acontecimientos en Gaza, distintos cineastas –palestinos e internacionales– han puesto a libre disposición algunas de sus obras con el fin de favorecer la memoria y el pensamiento crítico. El cine se convierte así en una herramienta para escuchar voces silenciadas y comprender el sufrimiento de las comunidades que resisten bajo la ocupación y la violencia.
Entre las propuestas más significativas se encuentran títulos como '5 Broken Cameras' de Emad Burnat y Guy Davidi, 'Gaza Fights for Freedom' de Abby Martin, o 'The Present' de Farah Nabulsi, obras que muestran, desde distintos enfoques, la dignidad y la resistencia cotidiana del pueblo palestino. A ellas se suma más recientemente 'No Other Land', realizada por un equipo palestino-israelí, que ha recibido el reconocimiento internacional y que simboliza la capacidad del cine para tender puentes y cuestionar las narrativas dominantes en medio de la injusticia.
Como siempre, con la entrada gratuita para ver las cintas.
