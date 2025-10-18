Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ocho coros se alojarán en Zarautz

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:10

Comenta

Zarautz acogerá cinco conciertos de primer nivel, pero se da la circunstancia que de los catorce coros participantes en el 56º Certamen Coral de Tolosa que se celebrará entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre, ocho se alojarán en nuestra localidad. Además de los cinco que cantarán en la localidad, agrupaciones de Estados Unidos, Suecia y Alemania también han elegido Zarautz para pasar estos días. Ensayarán en Villa Munoa y en Musika Eskola, pero seguro que les podremos ver y escuchar cantar durante por nuestras calles y plazas.

El concurso de Tolosa no comenzará hasta el día 30, pero, por ejemplo, el coro letón que canta el martes en Zarautz viene con suficiente antelación para preparar bien el certamen y aprovechar para hacer un poco de turismo.

