La obra del cineasta Norman Jewison será analizada hoy en el Aula del Photomuseum ZARAUTZ. Viernes, 27 julio 2018, 00:25

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, hoy viernes, a las 18:00 horas, se analizará el trabajo del director, productor y actor canadiense Norman Jewison. Es mundialmente conocido por su labor en la sensibilización frente a los casos de desigualdad y racismo. Estos temas forman parte del leitmotiv de su filmografía.

Su debut como director fue con 'Soltero en apuros' al que siguieron títulos como 'No me mandes flores', 'El arte de amar' o 'El rey del juego'. Pero su primer éxito llegó con 'En el calor de la noche' (In the Heat of the Night, 1967), una excelente película a medio camino entre el thriller policíaco y el cine de denuncia. A principios de los 70, llega su otro gran éxito: 'El violinista en el tejado' (Fiddler on the Roof) donde retrata a modo de musical y con un excelente sentido del humor la vida de un pueblo judío en Ucrania en plena época zarista.

Después rodaría el gran musical de influencia hippie' Jesucristo Superstar' (Jesus Christ Superstar, 1973) y la comprometida 'Justicia para todos' (...And Justice for All, 1979), que cuenta la historia de un abogado de Baltimore (Al Pacino) que intenta defender la causa de un presunto violador en un juzgado corrupto.