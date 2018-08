Dos nuevos conciertos cerrarán la Semana Grande zarauztarra Gatibu. El grupo de Gernika, muy esperado en Zarautz, no defraudó a los cientos de seguidores que se citaron en la Dama. / AMAXKAR Los grupos que actuarán hoy serán Kalakan & Duo L'incontro que presentan su trabajo 'Lamin' y tributo a Queen JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Domingo, 19 agosto 2018, 00:26

El malecón a la altura de la Dama se está convirtiendo, como en años anteriores, en uno de los principales puntos de interés de la Semana Grande zarauztarra. El viernes por la noche, el grupo gernikarra que lidera Alex Sardui, Gatibu, ofreció un buen concierto con un público entregado y para todas las edades.

Anoche, el turno era para el músico madrileño Rosendo, probablemente la cabecera del cartel de estos conciertos que se desarrollan junto a la playa.

Conciertos de hoy

Pero la música y los conciertos no se detienen, y para hoy, domingo, se anuncian dos interesantes actuaciones. A las 20.00 horas, en la parroquia, Kalakan & Duo L'incontro presentarán su trabajo 'Lamin'. Junto al trío que compone Kalakan -formado por 3 cantantes-percusionistas vascos como son Pierre, Xan y Jamixel-, estarán Francesca Romana Di Nicola con el arpa e Itziar Lujanbio con el oboe.

El trio ha decidido trabajar junto al Duo l'Incontro para su nuevo trabajo. El arpa y el oboe dan una nueva dimensión al canto vasco. Una mezcla de la música barroca y las melodías tradicionales, un encuentro entre textos italianos y poemas euskaldunes. El concierto se enmarca dentro del XXX Ciclo Musical de Verano de Zarautz.

A las 22.30, y de nuevo en el malecón, cerrando los conciertos del escenario de la Dama, actuará tributo a Queen. Una de las bandas de rock más potentes de la historia, todos sus éxitos vuelven de nuevo a los escenarios. Esta banda logra capturar tanto el sonido original como el personalísimo estilo y puesta en escena que catapultaron a Queen a la fama internacional, y recrea las canciones de ópera rock, los himnos universales y las poderosas baladas que situaron al grupo liderado por Freddie Mercury en lo más alto de listas de éxitos durante dos décadas.

Temas como 'We Are the Champions' a 'I Want to Break Free', 'We Will Rock You' o 'Bohemian Rhapsody', que sonaban en abarrotados macrofestivales y estadios de fútbol en los años 70 y 80, volverán a escucharse esta noche en nuestro malecón y de forma gratuita además.