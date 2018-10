Nuevo éxito de la Feria de Economía Alternativa y Solidaria Open Lab. Uno de los puestos que más interés suscitó entre el público, desde los más jóvenes hasta personas de edad avanzada. / AMAXKAR JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Martes, 9 octubre 2018, 00:19

Zarauzko Solidaritate Koordinadora, en colaboración con el Ayuntamiento de Zarautz, organizó el pasado sábado la quinta Feria de Economía Alternativa y Solidaria, en Lege Zaharren enparantza. Desde las 10.00 hasta las 14.30 horas, los visitantes pudieron disfrutar con la exposición de diferentes alternativas de economía, productos de cercanía, reutilización, reciclaje, seguros y bancos éticos, energías alternativas o textiles naturales entre otras posibilidades que fueron seguidas con mucho interés por zarauztarras y visitantes. Participaron en la Feria entidades como Hotz Zarautz, Greenpeace, Eco-Rec, Fiare, Acoes, Proyde-Proega, Nortlan, OlatuKoop, Open Lab Urola Kosta o Magi Kgk Ehungintza-artisautza.

Open Lab Urola Kosta

Cada uno de los stands presentes en la Feria tuvo ocasión de dar a conocer su trabajo entre los muchos asistentes pero cabe destacar el stand de open Lab Urola Kosta donde Ander Isart reconocía el interés de mucha gente por conocer de primera mano su labor, «Open Lab es un espacio abierto de encuentro y colaboración con procesos de experimentación, investigación y creación, utilizando tecnologías digitales, máquina herramienta y máquinas de prototipado y fabricación rápida. Es a su vez un espacio de divulgación, talleres y workshops para compartir y trabajar conjuntamente, para la creación, estimulando la filosofía DIY (do it yourself) buscando fomentar el emprendizaje, compartiendo conocimientos e ideas y desarrollando proyectos».

Ander se sorprendía al ver «a gente de avanzada edad muy interesada en conocer estas nuevas tecnologías e incluso alguno lo ha tachado de 'brujería' en el buen sentido de la palabra».