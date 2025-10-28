Nuevo curso de la Mancomunidad para aprender a utilizar la Inteligencia Artificial

El primer taller sobre Inteligencia Artificial ha tenido muy buena respuesta, por lo que se organiza el segundo.

Tras la celebración de la segunda sesión del taller sobre el uso de la Inteligencia Artificial en los procesos culturales y creativos, la Mancomunidad Urola Kosta anuncia el segundo taller de la iniciativa para los días 16 y 18 de diciembre, para el cual se abre el plazo de inscripción.

El curso organizado por Urola Kostako Udal Elkartea para aprender a utilizar la Inteligencia Artificial acaba de celebrar su segunda y última jornada. El taller está dirigido al ámbito cultural y creativo, por lo que las y los agentes de este sector en Zarautz y la comarca tendrán la oportunidad de recibir formación sobre conocimientos generales de IA, diferentes usos, así como aspectos éticos y legales.

Visto el número de inscripciones para esta sesión, Urola Kostako Udal Elkartea ha organizado otro curso para el mes de diciembre. En respuesta a la buena acogida, quienes no hayan podido participar en esta ocasión podrán hacerlo los días 16 y 18 de diciembre. A través de sesiones presenciales teórico-prácticas, las personas inscritas aprenderán a generar textos, imágenes, vídeos y música, así como a transformar texto en imagen, imagen en vídeo o texto en vídeo. Serán dos sesiones de tres horas, de 09.30 a 12.30 horas. Además, tras las sesiones en grupo, las personas participantes tendrán la posibilidad de recibir una tutoría individual.

Para participar en los talleres será necesario llevar un ordenador portátil u otro dispositivo informático. No obstante, UKUE podrá proporcionar uno a quienes no dispongan de ello.

El contenido del curso incluye el acercamiento a la IA o introducción: '¿Qué es la inteligencia artificial generativa?; Ingeniería de prompts o generación de contenidos: música, textos, imágenes, vídeos... según el tipo de IA utilizada; uso de la IA en los procesos culturales y creativos; aspectos éticos en el uso de la IA o, privacidad, derechos de autor y responsabilidad.

Para más información sobre el curso, las personas interesadas pueden dirigirse y escribir a la siguiente dirección: enpresa@urolakosta.eus. La otra opción será llamar al teléfono 943 890 808.