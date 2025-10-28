Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El primer taller sobre Inteligencia Artificial ha tenido muy buena respuesta, por lo que se organiza el segundo.

Zarautz

Nuevo curso de la Mancomunidad para aprender a utilizar la Inteligencia Artificial

Tras la buena aceptación del último curso, para el mes de diciembre se organizará otro taller dirigido al ámbito cultural y creativo

Antxon Etxeberria

zarautz.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:05

Comenta

Tras la celebración de la segunda sesión del taller sobre el uso de la Inteligencia Artificial en los procesos culturales y creativos, la Mancomunidad Urola Kosta anuncia el segundo taller de la iniciativa para los días 16 y 18 de diciembre, para el cual se abre el plazo de inscripción.

El curso organizado por Urola Kostako Udal Elkartea para aprender a utilizar la Inteligencia Artificial acaba de celebrar su segunda y última jornada. El taller está dirigido al ámbito cultural y creativo, por lo que las y los agentes de este sector en Zarautz y la comarca tendrán la oportunidad de recibir formación sobre conocimientos generales de IA, diferentes usos, así como aspectos éticos y legales.

Visto el número de inscripciones para esta sesión, Urola Kostako Udal Elkartea ha organizado otro curso para el mes de diciembre. En respuesta a la buena acogida, quienes no hayan podido participar en esta ocasión podrán hacerlo los días 16 y 18 de diciembre. A través de sesiones presenciales teórico-prácticas, las personas inscritas aprenderán a generar textos, imágenes, vídeos y música, así como a transformar texto en imagen, imagen en vídeo o texto en vídeo. Serán dos sesiones de tres horas, de 09.30 a 12.30 horas. Además, tras las sesiones en grupo, las personas participantes tendrán la posibilidad de recibir una tutoría individual.

Para participar en los talleres será necesario llevar un ordenador portátil u otro dispositivo informático. No obstante, UKUE podrá proporcionar uno a quienes no dispongan de ello.

El contenido del curso incluye el acercamiento a la IA o introducción: '¿Qué es la inteligencia artificial generativa?; Ingeniería de prompts o generación de contenidos: música, textos, imágenes, vídeos... según el tipo de IA utilizada; uso de la IA en los procesos culturales y creativos; aspectos éticos en el uso de la IA o, privacidad, derechos de autor y responsabilidad.

Para más información sobre el curso, las personas interesadas pueden dirigirse y escribir a la siguiente dirección: enpresa@urolakosta.eus. La otra opción será llamar al teléfono 943 890 808.

