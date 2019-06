La nueva Oficina de Turismo abrirá durante la primera quincena de julio Obras en Kale Nagusia, en la habilitación de la nueva Oficina de Turismo que abrirá en pocas semanas. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de licitación del mobiliario, que todavía no está adjudicado ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 14 junio 2019, 00:19

El alcalde Xabier Txurruka ha respondido a las declaraciones del PP de Zarautz en torno a la apertura de la nueva Oficina de Turismo. Xabier Txurruka indica que, tras meses de obras, la obra civil de las oficinas concluyó la última semana del mes de mayo, realizándose la recepción de las mismas con una serie de correcciones pendientes al contratista. «A la vez que la obra civil, se instaló y probó el 'videowall' para ajustarlo y comprobar su correcto funcionamiento. Si el señor Santibañez hubiera preguntado en el Ayuntamiento, se le hubiera comunicado lo que el resto de partidos políticos conocen por formar parte de la mesa de contratación. Y es que, actualmente, se está llevando a cabo el proceso de licitación del mobiliario, que todavía no está adjudicado».

Traslado, a primeros de julio

Además, Txurruka confirma que, tras consultar a los técnicos de la propia oficina, se ha acordado que el mejor momento para realizar el traslado puede ser la primera semana de julio, una vez que se instale la caseta de atención turística del malecón, para así poder mantener el servicio, caseta que un verano más estará instalada junto al Xarabi. «Además, no es cierto que no se hayan ejecutado trabajos desde el 27 de mayo. Se han llevado a cabo obras de urbanización en el parque Torre Luzea, primero, y actualmente, se están ejecutando las obras de adecuación del suministro eléctrico al local. Por lo que quien pasee por Kale Nagusia puede comprobar que se está trabajando, que las obras no están paradas».

«El tono y las formas del señor Santibañez, parecen mostrar una mala digestión de los resultados electorales. Le recomiendo que la próxima vez, en vez de lamentar el silencio del resto de fuerzas políticas, pregunte y hable con ellas ya que, es mejor pararse en el arcén cuando ves que todos los coches te vienen en dirección contraria por la autopista», concluye Txurruka.