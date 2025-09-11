Nueva campaña de los comerciantes de Murkil

A. E. zarautz. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

Tras el verano, Murkil ha puesto en marcha una campaña hasta el 28 de septiembre. Todos los clientes al hacer la compra podrán recibir un boleto que deberán rellenar con el sello de las tiendas. Para recibir el sello deberán hacer una compra en ese comercio y para participar en el sorteo hay que hacer 6 compras en, al menos, 3 comercios distintos. Se sortearán un cheque de compra de 500 euros y 15 cheques de compra de 100 euros. Las bases en: www.murkil.com