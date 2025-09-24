'Normas y límites en familia' con Leyre Cano, psicopedagoga

A. E. ZARAUTZ. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El departamento de Juventud del Ayuntamento ha organizado una nueva charla dentro de la oferta Dirección de Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa ofrecerá una nueva charla del programa TREBA Gurasoak, formado por una oferta pedagógica basada en la parentalidad positiva.

En esta ocasión, la charla gratuita que se ofrecerá llevará por título 'Normas y límites en familia. Cómo establecerlo de forma asertiva'. La charla correrá a cargo de la psicopedagoga Leyre Cano.

La charla tendrá lugar a las 18.00 horas en de esta tarde en la sala Etxezabala. Las inscripciones se pueden realizar en forms.office.com.