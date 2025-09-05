Nora Dávila eta Julen Lertxundi, nagusi

ZarautzNora Dávila eta Julen Lertxundi, nagusi
Ostirala, 5 iraila 2025, 20:29
Nora Dávila eta Julen Lertxundi, 2011 eta 2010 urteetan jaiotako, Zizurkil eta Asteasuko dantzariek, irabazi dute Zarauzko Euskal Jaietako Bikote Gazteen Txapelketa. Aurreko egunetan bezala, giro ederra ostegun arratsaldean Lege Zaharren enparantzan bikote gazteak dantzan ikusteko aulki guztiak beteta. Guztira 9 bikote aritu ziren eta ordezkaritza zabalena Azpeitiatik etorritakoa (bost bikote), helduen txapelketan bezalaxe. Txapelketa amaitu ostean, bi taldeetan banatuta, guztiak batera dantzatu zuten.
