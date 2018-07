Nikolas Illarramendi (Vencedor de la Travesía Getaria-Zarautz): «Me voy a la Complutense a estudiar Medicina y he fichado por el Canoe» Nikolas Illarramendi ayer en Vista Alegre, donde reside. / ETXEBERRIA ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Martes, 24 julio 2018, 00:19

El joven zarauztarra de 17 años Nikolas Illarramendi Martija fue el vencedor de la Travesía a Nado entre Getaria y Zarautz del domingo. Debutar y vencer, ya que era su primera participación en la prueba.

-Nikolas, zorionak; habrás recibido estas últimas horas más felicitaciones de lo habitual...

-Sí, sí mucha gente y se agradece. No se gana todos los días una prueba en la que participan 2.500 nadadores.

-¿Confiabas en ganar?

-No, ganar es muy difícil. Sí que esperaba estar con los mejores, pero de ahí a terminar primero... Además, era mi primera participación en la travesía ya que años anteriores siempre me coincidía con los Campeonatos de España.

-Y ¿este año?

-Competí la semana pasada en los estatales de la categoría junior celebrados en Sevilla. Obtuve una medalla de bronce en el relevo 4x200 con el equipo Bidasoa XXI. También fui finalista en las pruebas de 400 estilos y 200 mariposa.

-Siendo zarauztarra, ¿cómo es que perteneces al equipo Bidasoa XXI, de Irun?

-Porque así me permite participar en competiciones a nivel nacional. Yo sigo entrenando en Zarautz. Mi entrenador es Pablo Cazalis, que es quien me marca toda la preparación. Entreno tres días a la semana en Zarautz, a las mañanas antes de ir a clase y por las tardes, y los fines de semana acudo a las piscinas Paco Yoldi de Donosti a entrenar distancias más largas.

-¿Cómo recuerdas la llegada de la prueba del domingo?

-Yo venía segundo, pero sabía que la prueba se decidiría en el sprint de los últimos metros antes de salir del agua. Había bastante desnivel y Unai Arruabarrena, que es de mi equipo, se cayó y lo aproveche para traspasar como ganador la línea de llegada, que estaba instalada en las escaleras de acceso a la Munoa. Además, los 33:08 que marqué creo es una muy buena marca. De nuestro equipo, cuatro llegamos entre los diez primeros, en sexto lugar Iñaki Salaberria, vencedor de la pasada edición. Quiero dedicar el triunfo a mis padres, por todo lo que me ayudan.

-¿Cuál es tu modalidad y distancias preferidas?

-Mi fuerte son los 200 mariposa y me amoldo también bien en los 1.500 estilos. Yo prefiero las pruebas que presentan más dificultades.

-¿Qué planes tienes para el verano, seguir compitiendo?

-Sí, haré algunas travesías, pero me lo tomaré con más tranquilidad, ya sin los intensos entrenamientos de todo el año. Agosto es para descansar y despejarte un poco.

-Y, con los estudios, ¿cómo vamos?

-Bien; he terminado Bachiller de Ciencias en Oteiza con buena nota y en septiembre me marcho a Madrid a estudiar Medicina. Es lo quiero estudiar. Me han cogido en la Universidad Complutense y empezaré a entrenar con el Real Canoe.