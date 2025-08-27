Nadia Erostarbe y Ruben Vitoria en el 2025 ISA World Surfing Games

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48 Comenta Compartir

La 2025 ISA World Surfing Games es el campeonato mundial de surf que organiza la federación internacional de este deporte y que en la edición de este año se va a disputar en El Salvador, del 5 al 14 de septiembre.

En la lista de representantes de la selección española aparecen dos de nuestros surfistas, Nadia Erostarbe y Ruben Vitoria.

Nadia ya conoce lo que es disputar esta prueba pero para Ruben será la primera ocasión en participar en las aguas salvadoreñas dentro de la ISA World Surfing Games.

Un año para enmarcar

Erostarbe lleva una temporada impresionante. Tras quedarse a las puertas del CT la pasada campaña, este año ha tenido oportunidad de debutar con la élite del surf femenino dentro del Championship Tour, surfeando en cinco torneos de la máxima categoría.

Por si eso fuera poco, su trayectoria en las Challenger Series está siendo impresionante. En la actualidad ocupa la cuarta plaza loa que de terminar en esa posición al final de temporada le llevaría directamente a formar parte de la Championship Tour.

De las tres pruebas que ha disputado de las Challenger Series ha ganado una, la Ballito Pro - Presented By O'Neill que se celebró en KwaZulu-Natal (Sudáfrica) lo que supuso sumar 10.000 puntos que sumados a los otros dos eventos en los que ha participado, le colocan con un total de 16.645 puntos totales en la cuarta posición del ranking. Es por lo tanto una de las máximas aspirantes a colarse entre las mejores surfistas mundiales en el año 2026.

Rubén Vitoria se encuentra estos días junto a otros dos surfistas zarauztarras, Adur Amatriain y Keoni Lasa, disputando la ABANCA Pantin Classic Galicia Pro que se celebra en la Playa Pantinen Valdoviño (Galicia). Se trata de un QS 4.000 en el que pueden llegar muy lejos. Todavía no han entrado en competición pero lo harán en breve dentro de la ronda de 64.

Rubén lo hará en la séptima manga junto a Patrick Langdon-Dark, Edoardo Papa y Enzo Cavallini. Keoni por su parte entrará una manga después, en la octava junto a Teo Cajide, Paul Boniface y Moises Dominguez Requena. El último en entrar en competición será Adur que los hará en la manga que cerrará esta eliminatoria, la 16, y competirá por conseguir una de las dos plazas que dan acceso a la ronda de 32 y por el momento hasta que se disputen todas las mangas de la ronda anterior, sabe que entrará al agua junto el francés Paco Alonzo . A los tres les deseamos buena suerte.