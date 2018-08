Murkil vende su stock en la feria De compras. En un escenario perfecto como es el paseo marítimo de Zarautz en pleno verano. / AMAXKAR La asociación de comerciantes ha vuelto a sacar sus existencias al malecón durante cuatro días | El público que se ha acercado ha podido comprar a buen precio una gran variedad de productos JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Martes, 28 agosto 2018, 00:06

Murkil, la Asociación de Comerciantes de Zarautz, ha organizado por decimotercer año consecutivo su Feria del Stock en el malecón. La feria ha estado abierta desde el jueves hasta el domingo en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00, y de la mano de algunos comerciantes de Murkil, se han ofrecido productos a precios muy rebajados. Las carpas, situadas entre la sociedad Galtxagorri y el parque de juegos infantiles, han tratado de acercar el comercio a los visitantes y locales. En la edición de este año han participado catorce comercios: Vulcano, Noah´s Secret, Nagusia 16, Goiatz, Josune XL Moda, Faylinn, Garmen, Pedrosa, Roimi & Mercedes de Miguel, Bengoa, Lola Botona, JM Jostailuak, Tetuan y Dina.

Precisamente ayer contactamos con Javier Prol, propietario de la tienda Vulcano en Donibane Plaza, que resumía de este modo lo acontecido durante esos cuatro días en nuestro malecón. «Ha estado bien. Depende mucho también del stock que tiene cada uno en su tienda. Si te ha quedado poco pues quizás no le sacas tanto rendimiento y no superas las expectativas iniciales, pero en mi caso, por ejemplo, que trabajo con mucho género en la tienda, me sobra mucho más, y eso lo saco en la feria de stock. He vendido como todos los años».

La feria ya es toda una tradición en el verano zarauztarra, y parece que seguirá teniendo continuidad, «está claro que merece la pena, por eso se hace. Son ya muchos años. Es una manera de recuperar dinero para empezar el invierno». Este año han tenido de todo: lluvia, sol... «Hombre, viene bien que haga bueno. Con sol viene gente nueva, se refresca la clientela posible, pero con malo también se vende ropa de invierno que tenías en stock. Por eso, como ha habido de todo, ha estado bien» destaca Javi.

La triste primavera sufrida este año podía afectar mucho a las ventas, «pero después se ha vendido bien, en temporada. Costó empezar a vender producto de verano, pero luego el tema ha ido mejorando».

En cuanto el tipo de cliente que visita la feria, Javi hace hincapié en «la gente de paso. Mucho. Y luego la gente del pueblo. Los que no se han ido de vacaciones aprovechan. El cliente de la tienda que en su momento vio algo que le gustó pero que por distintas circunstancias no compró, ahora lo ve y se lo queda».

Se acaba el verano

El precio es el principal atractivo de la feria de stock. «Por supuesto. Está tirado. Es regalado. Incluso por debajo del coste. Hay que tener en cuenta que por ejemplo si de una camiseta pides varias tallas, siempre te queda alguna que no puedes vender, y como con las otras ya has ganado pues tampoco te interesa tenerla en la tienda y la sacas en esta feria por un muy buen precio, una camiseta sola en la tienda no pinta nada».

Ahora llega la temporada de invierno. «En verano hay más meneo, se compra más, la gente quiere salir a la calle. En invierno te quedas más en casa y eso se nota. De todos modos, espero que el verano se alargue como han anunciado y esperar a más adelante».