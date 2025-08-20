Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Murkil abre hoy en el malecón su feria de oportunidades

J.M. ZUBIAURRE

ZARAUTZ.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:51

Como en años anteriores, Murkil, Zarauzko Dendarien Elkartea, organiza en el paseo marítimo la feria Zarautz Outlet 2025. Desde hoy jueves y hasta el domingo en el malecón se pueden encontrar productos de calidad al mejor precio.

El horario de apertura de esta feria Zarautz Outlet es de 11.00 de la mañana hasta las 21.00 horas. En total once establecimientos ofrecerán sus productos en los puestos del paseo marítimo pero también en otros catorce comercios de la asociación se podrán adquirir productos a muy buen precio pero en el propio establecimiento y con el horario habitual de apertura.

¿Qué significaoutlet? La palabra outlet se refiere a un lugar de venta al por menor que ofrece productos de marca a precios reducidos. Estos productos suelen ser artículos de temporadas pasadas, excedentes de inventario o productos con pequeñas imperfecciones. Los outlets atraen a los consumidores que buscan obtener productos de calidad a un costo más bajo. Si usted lector quiere adquirir productos a buen precio no pierda la oportunidad.

