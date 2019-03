Mujeres de Zarautz protagonizan el documental 'Liliak' Gloria Vázquez y María Feijoo, ante el cartel de 'Liliak'. / ETXEBERRIA Dirigido por María Feijoo, se estrenará mañana, a las 19.00 horas en Modelo Aretoa ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:16

Mañana jueves, a las 19.00 horas en euskera, y el próximo jueves, 14 de marzo, a la misma hora en castellano, se estrenará en Modelo aretoa el documental 'Liliak', dirigido por la zarauztarra María Feijoo, con la realización y edición de Juanfe Garcés. Con la entrada gratis, mediante este documental, de 58 minutos, la directora pretende dar voz a mujeres de Zarautz de una época, que hoy en día tienen entre los 70 y 90 años y «a lo largo de sus vidas han estado arrinconadas, esquinadas, siempre en segunda línea, y eso que han hecho muchas cosas, pero sin reconocimiento alguno, aunque tampoco buscaban nada, ellas tan tranquilas en su papel», opina María Feijoo.

En el documental las protagonistas son 7 mujeres de Zarautz. «Aunque hemos recabado mucha más información, al final hemos realizado una selección. Al principio casi todas ellas mostraban reparo a la hora de hablar, con frases como 'qué voy a contar yo', reflejo de lo que han sido sus vidas, y eso que han sido mujeres con una vida muy intensa y activa, pero al final todas han participado y lo hemos pasado estupendamente en la grabación».

Título 'Liliak'. Proyección Mañana, jueves, a las 19:00 horas en euskera y el día 14 de marzo, en castellano. Entrada Gratuita. Dirección María Feijoo, con la realización y edición de Juanfe Garcés. Protagonistas Mujeres de Zarautz que conocieron el Zarautz de hace una época.

En la presentación de 'Liliak', María Feijoo no quiso dar demasiadas pistas, animando a todo el mundo a asistir al documental, pero sí dijo «que han sido mujeres que han vivido épocas muy duras. Una de ellas vivió in situ el bombardeo de Gernika; otra, Lore Aldabaldetreku, estuvo exiliada en Inglaterra; la historia de Arantxa Arruti me ha parecido también muy interesante, con tres carreras, una mujer con inquietudes y encargada a día de hoy de la liturgia de la palabra en las ceremonias litúrgicas del fin de semana en Urdaneta, Elkano; otra es una empresaria de éxito, que ha dado trabajo a mucha gente... Hasta aquí puedo contar».

La proyección se enmarca dentro de los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer que se organizan desde el departamento de Igualdad del Ayuntamiento. No es el primer trabajo de María Feijoo, quien tiene publicados sendos libros sobre los gallegos y extremeños que en su día llegaron a Zarautz. «Para dichos libros entrevisté a muchas mujeres y a raíz de aquellos trabajos pensé que las mujeres tenían mucho para contar, aportar, información que solo conocían sus entornos más íntimos».

La concejala del departamento de Igualdad, Gloria Vázquez, considera que «son mujeres con mucho que contar, que han estado casi siempre a la sombra de los hombres, pero que sus testimonios nos sirven para conocer unas épocas que se nos hacen lejanas. María Feijoo añade que «estéticamente ha quedado muy bien, nos hemos divertido en la grabación. 'Liliak' yo lo incluiría como un nuevo trabajo, como el que se hizo sobre las 'Mujeres baserritarrak' o recientemente con el documental sobre Lou Olangua».