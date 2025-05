'Los Monstruos', de Asuntzi Martinez Ezketa, en el Photomuseum hasta el 29 de junio

El Photomuseum presenta la exposición de Asuntzi Martinez Ezketa que lleva por título 'Los monstruos', que se podrá visitar hasta el próximo 29 de ... junio. Nacida en 1981 en Barakaldo, Asuntzi es escritora y fotógrafa, aunque se licenció en Periodismo, estudió informática y, como dice, paga las facturas trabajando como responsable de sistemas. Anarquista relacional y transfeminista, es cofundadora de #Lasdelalibre, una revista cultural con perspectiva feminista, antirracista y antifascista. Fotográficamente, se ha formado en el Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao (CFC) y en la Escuela de Fotografía Documental Blackkamera. Su inquietud vital y pasión por la fotografía la han llevado a participar en talleres y módulos especializados con diferentes fotógrafos y fotógrafas.

En 2020, autopublicó su fotopoemario 'A pesar de la lluvia'. Actualmente, tiene dos proyectos en curso, 'Algea' y 'Hedoné', en los que explora el dolor y el placer utilizando la fotografía como herramienta. En 2023, resultó ganadora de la Revisión de Portfolios en el Basque Dok Festival, con el proyecto 'Los monstruos', que ahora presenta en el Photomuseum.

Este proyecto –íntimo, poético y lleno de capas emocionales–gira en torno a una infancia marcada por el silencio, la ausencia y el deseo de ser vista. A través de imágenes cargadas de simbolismo y cuidado, la autora construye un puente entre la niña que fue y la mujer que fotografía. Como explica, «recuerdo pocas cosas de niña y últimamente evito pensar en aquella época, me pone demasiado triste. No quiero estar triste. El caso es que sí recuerdo el sabor de las moras y sus manos, largas y huesudas, cogiéndolas. No recuerdo su mano agarrada a mi mano, pero sí su mano dejando caer sobre la mía las más grandes y dulces, tras soplarlas a modo de limpieza elemental. Es un buen recuerdo y, aun así, me hace llorar por fuera y sumergirme en un silencio absoluto por dentro. Quizá porque es uno de los muy pocos cuidados que recuerdo. Quizá porque yo quería las moras, pero también quería la mano. Quizá porque no he podido volver a comer una mora sin acordarme de él y sentir todo este silencio opresor conjurándose dentro. Y me da rabia porque me gustan demasiado las moras. Se han secado las moras. Y no encuentro metáfora mejor».

'Los monstruos' versa sobre una niña tratando de ser vista. Son fotografías hechas por una mujer tratando de acallar silencios. La distancia que une una a la otra es un sendero de dudas, inseguridades, miedos: monstruos terribles y monstruos de lo cotidiano que, en ocasiones, casi vencen a las dos. La fotografía, por suerte, las salvó.

Además, dentro del programa Aula / Gela, Asuntzi ofrecerá una charla abierta el viernes, 30 de mayo, a las 18.00 horas, también en el Photomuseum. Una oportunidad para escuchar de primera mano el proceso creativo detrás de este trabajo.