Zarautz

La Mogumbo, Javier Sun, Micky & The Buzz y Rambalaya, hoy en Adarretatik

Cuatro propuestas musicales de lo más interesantes para la segunda jornada del festival

A. E.

zarautz.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:15

Segunda jornada hoy del Festival Adarretatik y para empezar de 18.30 a 20.00 horas la Mogumbo Brass Band, conocida como 'La Mogumbo' animará las calles del centro. Se trata de un vibrante conjunto musical de Euskal Herria formado por jóvenes talentos y músicos reconocidos, unidos por su pasión por el Jazz. Inspirada en las Brass Bands de Nueva Orleans, la banda combina esta tradición con su toque distintivo, abarcando desde clásicos del Jazz hasta composiciones originales y adaptaciones creativas de canciones populares.

A continuación, de 20.00 a 21.30 en el Surtidor actuará Javier Sun, leyenda de la música underground donostiarra. Fundador del grupo Los Scooters (1984), comenzó su carrera musical en solitario en 1989 y desde entonces sigue en la brecha.

Ya por la noche, de 22.00 a 23.15 horas en la Munoa, con el concierto de Micky & The Buzz, banda italo-bizkaina de 'High Energy Jump & Roll' formada en Bilbao en 2018 por Micky Paiano (Italia) y Carlos Beltrán (Bilbao) con la idea de interpretar jump-blues y rock & roll de los años 50 con actitud y el punto de mira en la diversión y el baile.

Y, para terminar este segundo día, a las 23.30 en la Munoa, con el grupo catalán Rambalaya, grupo liderado por Anton Jarl (batería de Los Mambo Jambo), rodeado de algunos de los mejores músicos de rhythn & blues de la escena estatal. Tocarán, entre otros, temas de su tercer disco' Plays For The Brokenhearted'.

El festival finalizará mañana, domingo con otras dos citas.

