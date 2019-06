Mikel Aguirrezabalaga regresa a casa Mikel, David y Alberto, los hermanos Aguirrezabalaga, el pasado sábado por la tarde. / ETXEBERRIA Tras más de 15 años, se retira del balonmano profesional, aunque no descarta seguir jugando | Ha jugado en el Barcelona, el Alcobendas, el Ademar de León, en Bielorrusia, Alemania y los tres últimos años, en el Anaitasuna ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Jueves, 13 junio 2019, 00:14

Mikel Aguirrezabalaga, el mayor de los tres hermanos 'Kapaxko', se despidió el sábado como jugador profesional de balonmano, el sábado, en el Aritzbatalde, defendiendo la camiseta de Euskadi ante la selección de Aquitania. Mikel recibió una calurosa ovación de la afición; despedida en casa, en Zarautz, donde comenzó su carrera profesional, al ser fichaje por el Barcelona siendo todavía juvenil.

Desde entonces (año 2002), su carrera ha sido larga, más de 15 años como profesional, con el fichaje primero por el Barcelona de Valero Rivera (2002-2004); luego Alcobendas (2004-2007), Ademar León (2007-2011), Barcelona (2001-2013); jugó en Bielorrusia en el Dinamo de Minsk media temporada, antes de trasladarse a Alemania donde jugó otra media temporada. Seguidamente fue fichado por el Ademar de León (2014-2016), para retirarse cerquita de casa, en el Anaitasuna de Pamplona, donde ha militado estas últimas tres campañas.

Las lesiones le han hecho sufrir bastante, pero siempre ha salido adelante, incluso cuenta con una treintena de partidos con la selección absoluta, participando incluso en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012.

Mikel deja atrás por tanto su periplo profesional, aunque no descartaba seguir jugando. «Estoy ahora en la fase de pensar qué hacer, ya comunicaré mis intenciones», nos señalaba en el acto de presentación de su último partido con la selección de Euskadi. Eso sí, tras más de 15 años residiendo fuera de aquí, se ha venido a casa con su mujer y sus tres hijos, en concreto a Getaria, de donde es su esposa.

Desconocemos las intenciones de Mikel, si seguirá o no jugando, pero de hacerlo no estaría mal que se incorporará al Amenabar, donde coincidiría con su hermano Alberto y también con David, el mediano de los hermanos, que si bien este último año no ha podido jugar por las lesiones, siempre ha estado animando a sus compañeros a pie de pista.

En los dos últimos años Mikel ha compaginado el balonmano con su trabajo ya que es delegado comercial de Gipuzkoa y Álava de la empresa liderada por Juan Sagalés (quien fue también un gran jugador de balonmano), empresa que se encarga de detectar tecnología puntera para desarrollar productos como implantes, protesis...

Vacaciones en Zarautz

Otro jugador que se encuentra de vacaciones es el portero Julen de Carlos, que tras su periplo en el Hasselt, de la primera división belga, ha terminado contrato y se encuentra en Zarautz, ya de vacaciones. A la pregunte de sus intenciones para la temporada venidera contesta que «todavía no sé. He estado muy a gusto en Bélgica. Allí se juega una liga con equipos de Bélgica y Holanda y aunque justo-justo, hemos mantenido la categoría. No descarto nada, veremos qué opciones tenemos», señalaba un Julen que está realizando estudios para ser fisioterapeuta.

Quien sí lo tiene más claro es el zumaiarra,ex jugador del Amenabar Ander Torriko, quien en su segunda temporada en la Asobal se ha marcado una temporada sobresaliente en el Sinfín santanderino, siendo 'top 9' de los goleadores de la Liga, que se dice pronto, con 135 goles. «Están a gusto conmigo, yo también estoy disfrutando y he renovado por otro año», explica Torriko quien compagina el balonmano con sus estudios de Educación Física y Deporte.

Quien sigue tambien en la Asobal es Erik Balenciaga, en el Ciudad Logroño. Erik, quien recientemente ha cumplido 100 partidos en la Asobal, del Amenabar pasó al Teucro de Pontevedra, donde tras su gran campaña fue fichado por el Anaitasuna y este último año, pese a perderse parte de la campaña por su lesión, ha finalizado de forma espectacular en Logroño.

Goenaga y Amilibia

Para finalizar con el balonmano, indicar que dos jugadores del Amenabar Zarautz, el pivote Eneko Goenaga y el lateral izquierdo Mikel Amilibia se encuentran durante esta semana concentrados con la selección española júnior en Sierra Nevada, a mas de 2.000 metros de altitud, preparando el el Campeonato del Mundo que se disputará en España (en Pontevedra y Vigo), del 16 al 28 de julio.

Tras la concentración de Granada, los hispanos júnior viajarán a la localidad suiza de Kloten para jugar tres partidos ante Francia, Suiza y Alemania (28 al 30 de junio), y seguidamente el doble partido amistoso ante Túnez en León (4 y 6 de julio). Fraikin Granollers es el equipo más representado en esta convocatoria con 4 jugadores, seguidos de Liberbank Cuenca, Barça Lassa, Balonmano Valladolid y el Amenabar Zarautz, con dos jugadores cada uno.