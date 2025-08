Mikel Agirrezabalaga 'Kapaxko' será el entrenador del Amenabar

Mikel Agirrezabalaga 'Kapaxko' será el nuevo entrenador del Amenabar Zarautz, sustituyendo a Mikel Alzaga, que pasará a ser director deportivo de la sección de balonmano. ' ... Kapaxko', que reside en Getaria, ha sido internacional con la selección española y ha jugado en los equipos del Barcelona, Alcobendas, Ademar de León y Dinamo de Minsk, entre otros, además de en el Amenabar Zarautz. Estos dos últimos años ha sido entrenador del segundo equipo de las féminas sénior, del equipo Ameztoi Zarautz, junto a su hermano David.

Y, parece que el equipo se verá abocado a jugar esta próxima temporada en la Primera Nacional, toda vez que el recurso presentado ante la Federación, de momento, no ha surtido efecto. El club hizo público en su día un comunicado en el que explicaban que el equipo había terminado en decimotercera posición en la segunda categoría estatal, fuera de los tres puestos de descenso que la Federación establecía para el descenso y que el cuarto por la cola, en este caso el Amenabar, debía enfrentarse al cuarto de la Primera Federación para mantener la categoría. Pero ya iniciada la competición, la Federaciòn Española de balonmano decidió que descenderían cuatro equipos a Primera Nacional, por un error que cometió la temporada pasada.

El Amenabar Zarautz reclamó a la Federación Española de Balonmano una respuesta al escrito que 13 de los 16 clubs de la División de Honor Plata enviaron sobre una modificación de la competición que la RFEBM comunicó habiéndose jugado ya la segunda jornada. Esta decisión provoca que el Zarautz descienda de manera directa en lugar de jugar un play-off de descenso, como debería haber sido según arrancó la competición.

El Romo, primer rival

El recurso todavía no ha tenido respuesta, pero para el sorteo del calendario realizado recientemente por la Federación Española, al Amenabar Zarautz lo han integrado en el grupo C de la Primera Nacional, lo que hace indicar que lo dan por descendido. Si el recurso no prospera, los de 'Kapaxko', iniciarán la competición el 14 de septiembre en la cancha del Romo. El primer rival en el Aritzbatalde será el Trapagaran, para visitar en la tercera jornada al Loyola y recibir seguidamente al Ereintza. En la quinta jornada, desplazamiento a Tarazona, para seguidamente recibir al Anaitasuna B; el calendario prosigue para el Amenabar con el partido ante el Usurbil en Zarautz y el partido en Zumaia ante el Pulpo. En la novena jornada le espera el Beti Onak en Zarautz, para seguidamente jugar en Ipurua ante el Balonmano Eibar; El Huarte será el siguiente rival en Zarautz, con Irun el siguiente destino para enfrentarse al Hondarribia-Bidasoa. El Baracaldo en Zarautz y el Tolosa serán los dos siguiente rivales y, para terminar la primera vuelta, el 21 de diciembre, partido contra el Egia en Zarautz, antes de comenzar con el nuevo año la segunda vuelta.