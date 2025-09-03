Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Mikel Agirrezabalaga. LUIS EPELDE

Mikel Agirrezabalaga 'Kapaxko' debuta con victoria ante el Eibar

El Amenabar Zarautz se inpuso en el Aritzbatalde a los armeros en el partido de ida de la Euskal Kopa

J.M. ZUBIAURRE

ZARAUTZ.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08

La temporada oficial del primer equipo de balonmano del Zarautz KE, el Amenabar, arrancó con victoria el pasado sábado en el Aritzbatalde.

Los chicos de Mikel Agirrezabalaga 'Kapaxko' jugaban el partido de ida de la Euskal Kopa ante el Eibar Eskubaloia y el resultado final no deja dudas sobre la superioridad de los zarauztarras ante los armeros.

El 35-25 definitivo le puede servir al Amenabar Zarautz para buscar pasar la eliminatoria ante el Eibar en el partido de vuelta que se jugará este sábado en el polideportivo Ipurua a las 12.00 del mediodía.

También el Txiki Polit Zarautz ZKE juega esa misma jornada del sábado pero en casa contra el Urdaneta. El partido del Aritzbatalde comenzará a las 13.00 horas.

Mikel Agirrezabalaga 'Kapaxko' es el nuevo entrenador del Amenabar Zarautz, sustituyendo a Mikel Alzaga, que pasa a ser director deportivo de la sección de balonmano.

'Kapaxko', que reside en Getaria, ha sido internacional con la selección española y ha jugado en los equipos del Barcelona, Alcobendas, Ademar de León y Dinamo de Minsk, entre otros, además de en el Amenabar Zarautz. Estos dos últimos años ha sido entrenador del segundo equipo de las féminas sénior, del equipo Ameztoi Zarautz, junto a su hermano David.

Tras el sorteo del calendario realizado recientemente por la Federación Española, al Amenabar Zarautz lo han integrado en el grupo C de la Primera Nacional. Inician la competición el 14 de septiembre en la cancha del Romo. El primer rival en casa será el Trapagaran,

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mikel Agirrezabalaga 'Kapaxko' debuta con victoria ante el Eibar

Mikel Agirrezabalaga &#039;Kapaxko&#039; debuta con victoria ante el Eibar