Mikel Agirrezabalaga 'Kapaxko' debuta con victoria ante el Eibar El Amenabar Zarautz se inpuso en el Aritzbatalde a los armeros en el partido de ida de la Euskal Kopa

La temporada oficial del primer equipo de balonmano del Zarautz KE, el Amenabar, arrancó con victoria el pasado sábado en el Aritzbatalde.

Los chicos de Mikel Agirrezabalaga 'Kapaxko' jugaban el partido de ida de la Euskal Kopa ante el Eibar Eskubaloia y el resultado final no deja dudas sobre la superioridad de los zarauztarras ante los armeros.

El 35-25 definitivo le puede servir al Amenabar Zarautz para buscar pasar la eliminatoria ante el Eibar en el partido de vuelta que se jugará este sábado en el polideportivo Ipurua a las 12.00 del mediodía.

También el Txiki Polit Zarautz ZKE juega esa misma jornada del sábado pero en casa contra el Urdaneta. El partido del Aritzbatalde comenzará a las 13.00 horas.

Mikel Agirrezabalaga 'Kapaxko' es el nuevo entrenador del Amenabar Zarautz, sustituyendo a Mikel Alzaga, que pasa a ser director deportivo de la sección de balonmano.

'Kapaxko', que reside en Getaria, ha sido internacional con la selección española y ha jugado en los equipos del Barcelona, Alcobendas, Ademar de León y Dinamo de Minsk, entre otros, además de en el Amenabar Zarautz. Estos dos últimos años ha sido entrenador del segundo equipo de las féminas sénior, del equipo Ameztoi Zarautz, junto a su hermano David.

Tras el sorteo del calendario realizado recientemente por la Federación Española, al Amenabar Zarautz lo han integrado en el grupo C de la Primera Nacional. Inician la competición el 14 de septiembre en la cancha del Romo. El primer rival en casa será el Trapagaran,