Zarautz

Mesa redonda en torno a la situación de la mujer en Afganistán el 17 de septiembre

J.M. ZUBIAURRE

zarautz.

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44

Ya está publicado en el canal de Youtube del departamento de Igualdad el último episodio de la segunda edición del proyecto 'Toldopeko ahotsak', una iniciativa puesta en marcha el pasado verano para dar voz a las mujeres y sus experiencias en distintos ámbitos de la vida.

Este último episodio tiene como protagonistas a dos mujeres afganas residentes en Zarautz, con las que se analizará la situación de las mujeres en Afganistán. En relación a este episodio, el próximo 17 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Cine Modelo de Zarautz, tendrá lugar una mesa redonda donde se profundizará en este tema de actualidad y gran relevancia.

«Las mujeres afganas están sufriendo una grave conculcación de sus derechos fundamentales y necesitan ayuda. Apenas tienen acceso al mundo exterior, ni siquiera por las redes sociales, pero quieren que el mundo conozca su situación. Por eso queremos darles voz y denunciar lo que están sufriendo», señala la concejala de Igualdad, Gloria Vazquez.

En la mesa redonda participarán las dos mujeres afganas residentes en Zarautz que han participado en el podcast, la periodista y activista afgana Khadija Amin, afincada en Madrid y representantes de la fundación Haurralde, mientras que la periodista Olga Grande será la encargada de moderar el encuentro. La apertura institucional correrá a cargo de Gloria Vázquez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zarautz y el cierre de Ana Priede, directora de Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Con este sexto y último episodio ya publicado, concluye la segunda edición de 'Toldopeko ahotsak', Todos los episodios de esta edición pueden verse en el canal de Youtube del departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Zarautz.

