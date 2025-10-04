Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Este mes de octubre las compras pueden salir gratis con Murkil

A. E.

zarautz.

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:00

Desde mañana, lunes, día 6, y hasta el 19 de octubre, las compras realizadas en los comercios que forman parte de la asociación Murkil con la tarjeta de fidelización pueden ser gratis para la clientela que realice las compras en el comercio local. Los clientes conocerán en el momento de la compra si han sido premiados o no.

Los ganadores deben tener en cuenta que es posible que el cargo de la compra se lo hagan en octubre y que, en algún caso, el abono se lo hagan en la tarjeta (no en la cuenta corriente) cuando hagan otra compra. Como siempre, se trata de una buena oportunidad para hacer las compras en el comercio local.

Quien no tenga todavía la tarjeta Murkil, puede solicitarla en la Caja Rural, para poder empezar a utilizarla en los comercios asociados.

