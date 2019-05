Mendi jardunaldiko egitarauarekin jarraituz, gaur, osteguna, arratsaldeko 20:00etan Modelo aretoan Bilbao Mendi Festibaleko azken bi emanaldi ikusteko aukera. 'Liv along the way' (23 minutu) eta 'The weight of water' (78 minutu), biak euskarazko azpitituloekin. Sarrera 3 eurokoa izango da.