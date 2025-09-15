El IV Memorial Juan Jose Beracierto para Aimar Fernandez de Gorostiza

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

El domingo por la mañana se disputaba el IV Memorial Juan Jose Beracierto para juniors y cadetes de 2º año, con salida y llegada frente a la plaza Belauntzaran y un recorrido de 83 kilómetros, pasando por Getaria, Zumaia y Okia varias veces y con 4 ascensiones al alto de Meagas. Tras la selección definitiva llegaron a la meta un grupo de 13 corredores imponiéndose al sprint el corredor del Ipar Maquina-Dimaq, Aimar Fernandez de Gorostiza con un tiempo de 1:55:17. Un total de 87 ciclistas lograron superar la línea de llegada.