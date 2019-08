El mejor tributo posible al 'Rey del Pop' El grupo Michael Legend. Será a partir de las 23.00 horas en el malecón, en un espectáculo en el que veremos al mejor doble del artista El grupo Michael Legend ofrecerá esta noche un musical en honor a Michael Jackson ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Sábado, 17 agosto 2019, 00:31

Si ayer a la noche tuvimos en el malecón al grupo madrileño La Unión, esta noche le toca el turno al grupo Michael Legend (tributo a Michael Jackson), cuando se cumple el décimo aniversario de su trágica muerte. El pasado año hubo un concierto de este tipo con el grupo Tributo a Queen que gustó mucho al público asistente. No se espera menos esta noche, a partir de las 23.00 horas, en un concierto considerado como el mejor musical en la actualidad al 'Rey del Pop'. Un espectáculo donde podremos ver al mejor doble de Michael Jackson junto a una excelente formación musical, y a un gran equipo de bailarines, coristas y artistas.

En el papel de Michael Jackson, Ben Jackson, natural de Alicante, hijo de músico español y madre británica, que gracias a ser un gran bailarín y un excelente cantante es sin lugar a duda de los casi únicos doble en la actualidad que ofrece en escena la verdadera esencia del 'Rey del Pop', utilizando las réplicas exactas de su vestuario, coreografías, y misma puesta en escena.

Se trata de un espectáculo para todos los públicos en el que nos ofrecerá su repertorio más conocido, y que incluye las composiciones más emblemáticas de su carrera, como 'Beat it', 'Billie Jean', 'Human Nature', 'Thriller', 'Man in the Mirror' o 'Smooth Criminal' entre muchos otros éxitos.

El espectáculo ha tenido gran éxito en las ciudades tanto españolas como extranjeras donde se ha representado. Hoy toca Zarautz.