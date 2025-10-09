Marian Manterola, ganadora del cheque de 500 euros

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Marian Manterola ha sido la ganadora del cheque de compra de 500 euros en el sorteo de la campaña de Murkil. Además, se han sorteado 15 premios más, de cheques de compra valorados en 100 euros que han sido para Amaya Larrañaga, Axun Mutiozabal, Maider Arrillaga, Eva Ondarra, Asier de la Torre, Maite Aguirrebeña, Conchi Alcorta, Elisa Martínez, Irune Abarretegui, Itxaro Treku, Miren Urbieta, Miren Fernández, Amaia Paskual, Maialen Andiarena y Pili Aldalur. En la fotografía, algunos de los premiados.