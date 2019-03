María Feijoo presento 'Liliak' Viernes, 8 marzo 2019, 00:09

Así resumía ayer en la presentación del documental 'Liliak' la directora María Feijoo su trabajo en la película. «La idea de hacer 'Liliak, historias olvidadas de mujeres que no queremos olvidar' surgió hace tres años, después de escribir dos libros sobre la inmigración en Zarautz. En el proceso disfruté muchísimo de poder compartir con tantas personas mayores sus aprendizajes de vida. Y observé que las mujeres eran una fuente inagotable de información valiosísima para conocer de dónde venimos y, por lo tanto, para entender mejor nuestra sociedad».

«Liliak hace un recorrido por el siglo XX en Zarautz, desde un punto de vista femenino. Las mujeres son las narradoras, protagonistas y transmisoras del conocimiento colectivo».

«El testimonio oral es clave para conocer la Historia y para hacer Liliak he contado con la colaboración de un montón de mujeres -muchas más de las que luego salen en pantalla- que me han ayudado a documentarme y a conocer cómo era el Zarautz de aquella época. En la recuperación de la memoria femenina queda aún mucho trabajo por hacer, porque no hay una sola historia, sino tantas como mujeres. Liliak pretende aportar su granito de arena a este objetivo».

«Al documental lo hemos llamado Liliak (flores), haciendo un juego de palabras con el lila, el color de la mujer. Las flores son sensibles y fuertes a la vez y con su gran capacidad de adaptación han sido capaces de desarrollarse en todos los ecosistemas. Así se han ido curtiendo las protagonistas de Liliak, siendo fieles a su esencia. Siete mujeres adelantadas para su época, cuyas historias, como las de tantas otras, no queremos olvidar».

Tras el estreno ayer en el Modelo Aretoa en euskera se podrá ver de nuevo el próximo jueves, 14 de marzo, a las 19.00 horas en esta ocasión en castellano.