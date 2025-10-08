En marcha el programa Lanbide Ekintzaile para desarrollar nuevas ideas de negocio

Antxon Etxeberria zarautz. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Las personas de Zarautz y de Urola Kosta que estén valorando poner en marcha un nuevo negocio ya pueden inscribirse en el programa Lanbide-Ekintzaile. El programa ha sido impulsado por Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, con la colaboración de Urola Kostako Udal Elkartea, y está dirigido a personas empadronadas en la comarca.

El programa tendrá una duración de tres meses, comenzando el 13 de noviembre, y cada semana las personas emprendedoras tendrán la oportunidad de trabajar su idea de negocio y avanzar hacia la creación de su empresa mediante sesiones grupales y tutorías individuales.

Las personas inscritas podrán recibir una subvención de 2.000 euros por participar en el proceso. Además, dicha cuantía se incrementará un 15% si, en el momento de presentar la solicitud, la persona promotora tiene entre 18 y 30 años. La subvención también se incrementará un 15% adicional si la persona promotora es mujer.

Plazos y solicitudes

Las personas interesadas tendrán hasta el 13 de octubre para presentar sus nuevas ideas de negocio. Las solicitudes podrán presentarse en la sede de Urola Kostako Udal Elkartea o a través de su sede electrónica.

Para poder solicitar la participación, deberán cumplirse ciertos requisitos, entre ellos: estar en situación de desempleo y registrado como demandante de empleo en Lanbide; asimismo, estar empadronado en Zarautz o en alguna localidad de la comarca; de igual manera, no haber estado dado de alta el año anterior ni en el Impuesto de Actividades Económicas ni en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Por supuesto, tener una idea para desarrollar un proyecto de negocio; no haber recibido subvenciones para el mismo fin en años anteriores y, por último, estar exclusivamente dedicado al proceso (tener una jornada laboral inferior al 30 %).

Más información y consultas

Para obtener más información y acceder a los formularios de solicitud, las personas interesadas pueden dirigirse al Servicio de Promoción Empresarial de Urola Kostako Udal Elkartea (Johanna), bien llamando al teléfono 943.890808 o, escribiendo a: jpino@urolakosta.eus / enpresasustapena@urolakosta.eus