Salida de la carrera junto a la parroquia. AMAXKAR

Mañana se disputa el IV Memorial Juan Jose Beracierto para jóvenes

La prueba para júniors y cadetes de 2º año comienza a las 10.00 horas en Nafarroa kalea

J.M. ZUBIAURRE

ZARAUTZ.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46

Organizado por la S.D.C. Zarauztarra, mañana domingo a partir de las 10.00 de la mañana se disputa en nuestra localidad la IV Memorial Juan Jose Beracierto de ciclismo para corredores de categoría junior y cadetes de 2º año.

La caravana de coches y furgonetas de los equipos participantes estarán en la Munoa antes y después de la salida de la carrera, que se dará en Nafarroa kalea a la altura de la plaza de Belauntzaran (Duke Enea).

La organización recuerda que la disputa de la prueba puede originar retrasos en la línea de autobuses, así como retenciones en la carretera N-634, por lo que piden disculpas de antemano y un poco de comprensión y paciencia.

En el apartado deportivo, el Memorial comenzará, como hemos adelantado, a las 10.00 horas con un recorrido de 83 kilómetros, un recorrido que les llevará a pasar por Getaria, Zumaia y Okina varias veces con cuatro ascensiones al alto de Meagas.

La organización prevé la llegada de los primeros ciclistas pocos minutos más tarde de las 12.00 del mediodía, y lo harán en el mismo punto de la salida, convertida entonces en llegada, en Nafarroa kalea pero en sentido contrario al del inicio, es decir vendrán desde el cruce de la parroquia.

Por otro lado, desde la Zarauztarra recuerdan que el 21 de septiembre se disputara la prueba cicloturista Kostamendi con la inscripción cerrada en 202 participantes.

