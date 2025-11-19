Malen Monasterio termina segunda en el Campeonato de España júnior

El polideportivo Lizardi ha sido recientemente el escenario del Campeonato de España Júnior de Halterofilia, que reunió en dos días a las jóvenes promesas de ... este deporte en una competición que fue todo un espectáculo, lleno de emoción y espíritu deportivo.

En total, 151 atletas (69 en categoría masculina y 82 en femenina) se citaron en la localidad para disputar los títulos nacionales de sus respectivas categorías.

El sábado se celebró la primera jornada del Campeonato de España Júnior de Halterofilia, un evento que reunió a algunos de los jóvenes talentos más destacados del país, como María Olalla, Aarón Vallejo, Malen Monasterio o Erick Guadamud.

La gran protagonista del día fue Lucía González, quien firmó una actuación excepcional al establecer un nuevo récord de España júnior y absoluto en dos tiempos con 103 kg.

La levantadora zarauztarra Malen Monasterio, del HalterofiliaZKE de Zarautz, también tuvo una notable actuación. Fue primera en arrancada con 80 kg, segunda en dos tiempos con 98 kg y segunda en total con 178 kg. Además, ocupó la segunda posición en puntos élite femeninos, con 82.79 puntos, completando así un podio de gran nivel junto a Lucía González y María Olalla.

El domingo se celebró la última jornada del Campeonato de España Júnior de Halterofilia, una sesión dedicada a las categorías masculinas de 60 kg, 65 kg y 79 kg, además de conocerse las mejores marcas masculinas, encabezadas por Aarón Vallejo, y las mejores federaciones del campeonato con la Andaluza ocupando los mejores resultados. La jornada transcurrió sin récords nacionales, pero sí con un gran nivel competitivo y una participación muy destacada en todas las categorías.

Homenaje en la apertura

El acto inaugural que daba la bienvenida a los participantes en el Campeonato de España Júnior de Halterofilia se celebró el viernes, antes de las dos jornadas del fin de semana.

Durante el acto se hizo un merecido homenaje a Esteban Collantes, presidente del Zarautz Kirol Elkartea desde 2008 y que este mismo año nos ha dejado. Sus familiares agradecieron el homenaje recordando que Esteban también venía de un deporte no tan mayoritario como otros, el ajedrez.

Tras el homenaje del viernes en la apertura a Esteban Collantes, se vivieron dos grandes jornadas de halterofilia

Tras el baile de los dantzaris se proyectó un audiovisual que recogía momentos de la sección de halterofilia a lo largo de los años. Mikel Lopetegi 'Urra' fue el encargado de mostrar cómo los vascos vienen de practicar un deporte parecido a la halterofilia como es el levantamiento de piedras.

En el acto inaugural tomaron la palabra Jon Mendizabal presidente de HalterofiliaZKE, Inaxio Illarramendi concejal de deportes del Ayuntamiento zarauztarra y Constantino Iglesias presidente de la Federación Española de Halterofilia.