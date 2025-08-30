Maite Urteaga del Eulen Nuuk figura en la preselección del mundial de ciclismo

J.M. ZUBIAURRE zarautz. Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31 Comenta Compartir

La ciclista del Grupo Eulen Nuuk, Maite Urteaga, figura en la lista que ha facilitado la Real Federación Española de Ciclismo, en cuta publicación aparece la preselección de corredores y corredoras de categoría Élite que optarán a representar a la Selección Española en el próximo Campeonato del Mundo de Carretera, que este año se celebrará en Kigali (Ruanda) del 21 al 28 de septiembre.

La convocatoria oficial con el listado definitivo de ciclistas para la ruta y la contrarreloj se dará a conocer el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con la jornada de descanso de La Vuelta.