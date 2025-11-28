Luz verde a la nueva estación de autobuses

El Ayuntamiento ha decidido, con los votos a favor del Gobierno municipal formado por EAJ-PNV y PSE-EE, vender las parcelas 1 y ... 3 del área de Amillubi, donde actualmente se ubica el pabellón de la brigada municipal, para construir viviendas libres y tasadas, la nueva estación de autobuses y el aparcamiento público subterráneo.

En el pasado Pleno de junio se aprobaron la convocatoria y las bases del concurso para la venta de estas parcelas. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se presentaron al concurso dos propuestas. La Mesa de Contratación, tras analizar ambas propuestas, ha decidido adjudicar a la UTE Viuda de Sainz, S.L., Urbelan, S.A.U. y Promociones Leku Eder, S.A., el contrato para la venta y promoción de las parcelas 1 y 3 del ámbito Amillubi, de titularidad municipal, que constituyen el patrimonio municipal del suelo.

«Esta adjudicación posibilita infraestructuras muy importantes para los y las zarauztarras pero, además de la nueva estación de autobuses, el aparcamiento público subterráneo y las 21 viviendas tasadas, el Ayuntamiento recibirá por encima de los seis millones y medio para seguir acometiendo inversiones claves, que redundarán en beneficio de Zarautz y su ciudadanía», señala la concejala de Urbanismo y Vivienda Garbiñe Oiarbide. Además de las tasadas, se construirán 60 viviendas libres.

El precio total de licitación alcanzará los 14.734.056,21 euros (IVA incluido). Como parte del pago, por el importe de 5.404.805 euros (+IVA), el Ayuntamiento recibirá construida la estación de autobuses en la planta baja del bloque de viviendas, aparcamientos públicos en el sótano y la urbanización completa de la parcela y su entorno. Los 6.772.100 euros +IVA restantes a ingresar por el Ayuntamiento se destinarán a la ejecución de nuevas inversiones y compras de suelo estratégicas para el futuro de la localidad.

«Esto constituye una apuesta fuerte y clara a favor del transporte público, muy importante para los y las zarauztarras, pero también tiene un gran impacto a nivel de comarca, ya que la unión entre el tren y el autobús tendrá unas infraestructuras mejores, lo que posibilitará también reforzar el servicio», añade Oiarbide.

Una vez superado este trámite y continuando con el proceso, las obras de construcción de la nueva estación de autobuses de Zarautz comenzarán 2026, con la idea de tenerlo finalizado para finales del 2027.