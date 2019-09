«Llevo una vida ajetreada en Bélgica, pero encantada con lo que hago» Tamara Arruti hace unos días, durante sus vacaciones en Zarautz, en la terraza que hay encima del Shelter. / ETXEBERRIA Tamara Arruti Bailarina y coreógrafa zarauztarra que vive en Lovaina (Bélgica) ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 29 septiembre 2019, 00:39

La zarauztarra Tamara Arruti Aranburu lleva 9 años residiendo en Bélgica, estos últimos años en Lovaina, donde ejerce como bailarina, profesora y coreógrafa, además de contar con su propia compañía de baile. Tamara se traslado a Bélgica para ejercer de fisioterapeuta, pero un concurso de baile de la televisión belga le cambio de vida, ya que alcanzó la final y desde entonces, desde hace cinco años, se gana la vida como profesora y coreógrafa de baile, además de contar con su propia compañía. Aprovechando su visita a casa, hemos podido charlar con ella para conocer sobre su vida y proyectos.

- ¿Cuánto tiempo lleva en Bélgica?

-Llevo 9 años; me fui con 21 y tengo ahora 30. Los años pasan muy rápido.

-¿Dónde reside?

-Ahora resido en Lovaina, pero por el trabajo me he mudado varias veces de un lado para otro. He estado viviendo en Gante, pero ahora estoy en Lovaina, una ciudad a media hora de Bruselas, donde se respira ambiente estudiantil por las universidades que tiene, con muchos atractivos, muy recomendable para visitar. Es una ciudad de mediano tamaño, con mucha vida en la calle, pero bastante más tranquila que la capital Bruselas. Un lugar al que me he integrado, pero donde hay que hacer un poco de todo para sacarse la vida, aunque encantada del ajetreo que llevo.

-Dedicada al baile, ¿qué vida lleva en Lovaina?

-En Lovaina soy bailarina y coreógrafa. Doy clases semanales de baile en dos academias diferentes, tanto en Lovaina como en Gante, que está a una hora de distancia. En el mundo del baile es normal moverse de un sitio para otro. Antes me desplazaba hasta Holanda a dar clases. Estuve dos años, pero era complicado, ya que suponía muchas horas de conducir coche y decidí dejarlo. Tengo también una compañía de teatro, de baile urbano y contemporáneo, con bailarines y coreógrafos, donde todos aportamos ideas. ARTA (iniciales de Arruti Tamara) es el nombre de la compañía que tengo. Con la compañía nos presentamos al 'Got Talent' de la televisión belga, hemos ido superando audiciones y estamos casi clasificados para la gran final. Es una experiencia muy bonita, pero a la vez estresante, donde hay que realizar todo muy bien para ir superando pruebas y eliminatorias. En noviembre serán las semifinales y en diciembre la final, retransmitida en directo por la cadena VTM de la televisión belga.

-¿Quienes forman parte de ARTA?

-La compañía la he formado con compañeros míos y amigos, que nos conocemos del baile. Somos 5 y apenas llevamos un año. He escrito yo las coreografías pero todos aportan sus ideas. De todas formas, no somos una compañía fija, cada uno tenemos nuestros trabajos, por lo que no nos resulta fácil compaginar agendas y horarios; de momento lo tenemos complicado para ser una compañía fija.

-Creo recordar que hace unos años también llegó hasta la final en otro concurso de la televisión belga...

-Así es; fue hace cinco años, en el programa 'So you think can dance' de la televisión belga-holandesa. Alcance la final y finalicé tercera en un programa al que se presentaron a los castings más de 3.000 candidatos. Fue a raíz de aquel programa cuando me di cuenta que me podía sacar la vida con el baile, ya que hasta entonces ejercía de fisioterapeuta. Pero, como te digo, me empezaron a salir trabajos y decidí arriesgar, aparcar mi trabajo y dedicarme al baile, pensando que si no me sale bien, podía volver a mi trabajo como fisioterapeuta.

-Y ¿dónde ejercía?

-Yo estudie fisioterapia en Cantabria, más en concreto, en Torrelavega. Encontré trabajo en Leefdaal, a unos 25 kilómetros de Bruselas y a 12 de Lovaina. Ejercí durante casi tres años en un centro para personas adultas con discapacidad mental. Estaba muy contenta con mis pacientes, pero el baile me tiraba más. Y no me arrepiento de la decisión

-¿Qué le aporta el baile?

-Me permite compartir con otra gente; compartir lo que has creado con otra gente me llena mucho. También la posibilidad de viajar. Viajó a diferentes países a impartir clases. Últimamente he estado en Ucrania, Bielorrusia y Alemania y antes de finales de año viajaré a a Italia, París, Suiza, Dublín y quizá a Israel para impartir Master Class de baile. Me suelen llamar porque conocen mi trayectoria, porque me ven en las redes sociales.

-Con tanto ajetreo, ¿le queda tiempo para algo?

-Calla, que no te he contado todo. Además de bailar sola, mis viajes para impartir las Máster Class y mi compañía de baile, hago también producciones de teatro y televisión; soy coreógrafa de diferentes artistas. Y me suelen llamar asimismo, para formar parte del Jurado en diferentes concursos y campeonatos.

-¿Qué modalidad de baile suele interpretar?

-Me inicié con semi-urbano, con el hip hop, pero me he inclinado más por el contemporáneo, con ejercicios en el suelo. Pero si te digo la verdad, me gusta hacer de todo, porque todo sirve. Recibo todavía clases de ballet, jazz ..., porque sirve para formarse, aprendes nuevas técnicas .... El baile es un continuo aprendizaje. Todos los días estamos en movimiento, forzando el cuerpo. Más de una vez arriesgas y te vienen las lesiones, por lo que saber 'escuchar' al cuerpo es muy importante para prevenir lesiones. He estado lesionada, con un tirón en la pierna, pero parada no estoy. Si no puedes utilizar las piernas, puedes bailar utilizando las extremidades superiores. Es un continuo reto ya que si no trabajas no cobras. Voy aprendiendo maneras nuevas de crear para seguir trabajando. Cuando estas lesionada, se trata de cambiar el chip, mirar de forma positiva; de esta manera creces mucho y es lo que les inculco a mis alumnos. Aunque tengo todavía mucho por aprender, llevo años en esto y casi soy una veterana.

-¿Cómo se relaciona con la gente, en qué idioma?

-Primero aprendí el flamenco y luego el neerlandés, que es complicado porque tuve que empezar de cero. Ahora por hablar el neerlandés entiendo el alemán y ahora me toca profundizar con el francés.

-Ha estado un par de semanas en casa. ¿Le ha dado tiempo a descansar y recuperar fuerzas?

-He estado con mi familia y amigos, pero he dado también clases en la escuela de danza y baile urbano Bamboo, de Donosti. Cuando me marché de aquí no había este tipo de centros, pero veo a la juventud muy motivada con ganas de aprender y este centro en concreto funciona muy bien. Tengo que decir que en Zarautz me inicie haciendo aerobic con Karmele Bastida y luego seguí en la academia de Marisa Merino. Yo en los años de universidad casi no tenía tiempo para el baile y fue aprendiendo a base de ver vídeos, hasta trasladarme a Bélgica con 21 años.

-Se plantea volver a casa, o todavía se ve unos años en Bélgica?

-Aunque tenga mi vida de momento planteada fuera de Zarautz, claro que me gustaría regresar a casa y dar clase en algún centro. De todas formas, veo que todavía puedo sacar 'jugo' a lo que estoy haciendo y la idea mía es seguir todavía en Bélgica.