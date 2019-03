Llega a Zarautz la campaña por la detección precoz del cáncer de colon Retrete. Con este elemento llamaron la atención de los paseantes en el malecón. / AMAXKAR AECC Gipuzkoa se acercó al malecón para concienciaciar ante el Día Mundial de esta enfermedad, que se celebra el domingo JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:20

La Junta de Urola Kosta de la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa AECC llevó a cabo ayer una novedosa campaña en Zarautz para explicar la importancia de participar en el programa de cribado del cáncer de colon. Para ello, voluntarias de AECC Gipuzkoa repartieron material informativo y explicaron el funcionamiento de la prueba a las personas que se iban acercando hasta su puesto en el malecón zarauztarra. Bajo el lema 'Siéntate', la asociación instaló un retrete que sirvió para captar la atención de las personas que disfrutaban de la soleada mañana primaveral que invitaba a pasear junto a la playa.

La presidenta de la junta comarcal, Begoña Crespo, explicó que «en la actualidad la mayoría de personas de Urola Kosta que están dentro del grupo de edad se realizan el test, si bien sigue habiendo personas que no participan. Los principales motivos para no hacerlo suelen ser la pereza o el hecho de pensar que si no se tienen síntomas no pasa nada». Crespo también quiso destacar que «la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa AECC, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon del próximo domingo, ha acercado a Urola Kosta esta campaña con el objetivo principal de que todas aquellas personas que no participan en el programa tomen conciencia de que con este pequeño gesto pueden evitar llegar a desarrollar este tipo de cáncer».

Por su parte, la psicóloga y encargada de prevención de AECC Gipuzkoa en Urola Kosta, Izaro Iriondo, quiso remarcar que «es de vital importancia que todas las personas mayores de 50 años sean conscientes de que realizando esta acción tan sencilla pueden evitar el cáncer de colon». En este sentido detallaba que «la supervivencia de los que participan en el programa es un 20% mayor que las que no lo hacen». Por ello, continuó, «se debe insistir en que cerca del 90% de los casos de este tipo de tumor detectados a tiempo se pueden curar».

Iriondo también explicaba cómo hay que participar en este programa de cribado, «cada dos años Osakidetza envía a los domicilios de las personas que tengan entre 50 y 69 años un kit para recoger la muestra de las heces donde se explican los pasos que hay que seguir. Una vez se ha realizado el test, se deberá llevar al centro de salud más cercano».

Por último, recalcaba que la prueba que se propone «es higiénica, no conlleva riesgos, es indolora, se realiza en casa y no hace falta pedir cita previa ni esperar».

Con esta nueva y llamativa campaña de concienciación (con un retrete en pleno malecón), la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa AECC lleva diez años trabajando en la difusión y concienciación de la importancia del programa de cribado aprobado en el año 2008 y puesto en funcionamiento por Osakidetza en el año 2009.