El libro 'Aita Orkolaga, Zarauzko bikarioa', en la biblioteca de Sanz Enea

La biblioteca Sanz Enea acaba de publicar junto con el departamento de Cultura el libro 'Aita Orcolaga, Zarauzko bikarioa'. La encargada de escribir este ... libro ha sido la profesora de la Universidad de Deusto Asunción Urzainki Mikeleiz, miembro de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, quien estuvo acompañada en la presentación por la concejala de Cultura Irune Urbieta y la responsable de la biblioteca Sara Elorza.

Urzainki nos cuenta en este libro los pormenores de la relación que Juan Miguel Orcolaga, conocido por ser el vicario de Zarautz, tuvo con la villa de Zarautz tratando de proteger a la gente de la mar de las tan conocidas galernas del Cantábrico.

Disponible en la biblioteca

El libro ya está disponible de forma gratuita en la biblioteca Sanz Enea. Quien lo prefiera también podrá descargarse como PDF en la página web del Ayuntamiento de Zarautz.

Asun Urzainki, profesora emérita de la Universidad de Deusto es una de las personas que mejor conoce la vida y obra del padre Orcolaga, el primer hombre del tiempo en Euskadi.

Juan Miguel Orcolaga Legarra (Padre Orcolaga) Nació en Hernani el 13 de octubre de 1863. Desde pequeño mostró su vocación por la meteorología. A lo largo de su vida combinó su vocación de sacerdote con la de meteorólogo en las parroquias de Beizama, Hernani y Zarautz.

Fue la galerna del 20 de abril de 1878, con sus 300 pescadores muertos, lo que le decidió a dedicarse a salvar las arriesgadas vidas de los marinos. Para ello se puso a estudiar y a inventar aparatos, apartándose de las viejas creencias sobre la previsión del tiempo. En 1900 asombró a todos pronosticando un temporal y avisando a los puertos. El temporal llegó, y los pescadores se salvaron porque siguieron su consejo de no salir a faenar.

En 1902 las diputaciones de Gipuzkoa y de Bizkaia apoyaron al Padre Orcolaga alquilando una casa-observatorio en Igeldo. En 1905, la de Gipuzkoa, compra el actual Observatorio Meteorológico y Marítimo de Igeldo.

Juan Miguel Orcolaga (apodado el 'Vicario de Zarauz' y 'Padre Borrascas') murió en 1914, tras una vida austera, muy sacrificada y sin haber sido bien reconocida su labor por la clase intelectual, que le despreciaba por su falta de títulos académicos. Los necesitados, pescadores y marinos sobre todo, le consideraron su benefactor. La labor de Orcolaga no fue inútil. Ha continuado hasta hoy: el Observatorio de Igeldo sigue vigilando la mar.