Letoniako Anima Solla seikotea, igande honetan Santa Klaran

ZarautzLetoniako Anima Solla seikotea, igande honetan Santa Klaran
Nazioarteko Ahotsak ekimenaren azken kontzertuan
A. E.
Zarautz.
Larunbata, 1 azaroa 2025, 20:26
Nazioarteko Ahotsak egitarauko kontzertu bikainei amaiera emateko, igande honetan 19:00etan Santa Klaran, Letoniako 6 emakumez osatutako Anima Solla taldea izango dugu. A capella abesten duen seikotea da hauxe, 1998an Marite Purina musikako irakasle, zuzendari eta abeslari ohiak sortua.
Abestalde honek bost CD grabatu ditu eta ahots-taldeentzako 19 lehiaketa nazional eta nazioartekoetan parte hartu dute, sari ugari jaso dituztelarik.
Beraz, gaurkoa egun hauetako bosgarren eta azken emanaldia. Luxu bat zarauztarrentzat.