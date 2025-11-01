Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Anima Solla seikotea zuzenean entzuteko aukera arratsaldean.

Zarautz

Letoniako Anima Solla seikotea, igande honetan Santa Klaran

Nazioarteko Ahotsak ekimenaren azken kontzertuan

A. E.

Zarautz.

Larunbata, 1 azaroa 2025, 20:26

Nazioarteko Ahotsak egitarauko kontzertu bikainei amaiera emateko, igande honetan 19:00etan Santa Klaran, Letoniako 6 emakumez osatutako Anima Solla taldea izango dugu. A capella abesten duen seikotea da hauxe, 1998an Marite Purina musikako irakasle, zuzendari eta abeslari ohiak sortua.

Abestalde honek bost CD grabatu ditu eta ahots-taldeentzako 19 lehiaketa nazional eta nazioartekoetan parte hartu dute, sari ugari jaso dituztelarik.

Beraz, gaurkoa egun hauetako bosgarren eta azken emanaldia. Luxu bat zarauztarrentzat.

