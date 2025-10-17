Keoni Lasa el mejor zarauztarra en la Saquarema Pro de Brasil Floja actuación de Nadia Erostarbe que le complica su clasificación al CT a falta de dos eventos

Keoni Lasa se queda a las puertas de cuartos en Saquarema Pro en Brasil.

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49 Comenta Compartir

La quinta prueba de las Challenger Series se viene disputando en Río de Janeiro (Brasil) donde la representación zarauztarra ha tenido en Keoni Lasa a su mejor competidor.

La prueba, Banco do Brasil Saquarema Pro, no ha resultado especialmente buena para Nadia Erostarbe ni para Adur Amatriain, aunque Keoni ha alcanzado los octavos de final, su mejor resultado en lo que llevamos de temporada en las Challenger Series.

El joven zarauztarra superó dos rondas para colocarse el los octavos donde se enfrentaba al australiano Winter Vincent, con quien ya había coincidido en la primera eliminatoria donde ambos pasaron ronda.

En esta oportunidad de nuevo se vio superado por Winter qien alcanzó 14.5 puntos por los 10.67 de Lasa. De todos modos es una notable actuación para Keoni que sube bastantes puestos en el ranking.

Peor le fueron las cosas a Nadia que tenía una gran oportunidad de sumar puntos en su objetivo de alcanzar la CT. Cayó eliminada a las primeras de cambio. Todo parecía indicar que no debería tener demasiadas dificultades para entrar en octavos pero la japonesa Tsuzuki y la canadiense Dempfle-Olin superaron a nuestra surfista. A falta de dos pruebas, Pipeline y Newcastle, las cosas se complican para Nadia. Tampoco Adur pasó de la ronda de 64.