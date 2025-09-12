El juvenil de Liga Nacional comienza la competición en Asti esta mañana con el Hernani A las 11.30 inicia el equipo que dirige Jaime Colado su andadura en la categoría ante su público

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46

Arranca este fin de semana la competición en Liga Nacional juvenil con un partido muy interesante para el Zarautz ante el Hernani, equipo que visitará las instalaciones deportivas de Asti para jugar a partir de las 11.30 de la mañana.

No es un horario habitual pero hay que tener en cuenta que la Real juega esta misma tarde en Anoeta con el Real Madrid y de coincidir ambos partidos la presencia de aficionados zarauztarras se podría ver afectada.

Veremos si un sábado por la mañana atrae al público a Asti. Lo cierto es que se trata de un derbi guipuzcoano y comenzar bien es muy importante para Jaime Colado y sus jugadores. El objetivo está bien claro, mantener al equipo en la categoría y si es cómodamente mejor.

Para eso los partidos en casa serán fundamentales, los nuestros conocen bien el campo de hierba y deben exprimir esa circunstancia para hacerse fuertes ante su afición.

Habrá caras nuevas, algo habitual en esta categoría, donde hay jugadores que pasan de edad y son sustituidos por jóvenes de la cantera zarauztarra que deberán ir aclimatándose a una categoría tan exigente como esta.

Su primera salida lejos de Zarautz será el próximo domingo 21 de septiembre para jugar en Gobelas (Getxo) contra el Arenas a las 19.15 de la tarde dominical

El Tercera a Gasteiz

Por su parte el conjunto que dirige Joseba Roteta de Tercera Federación tiene esta tarde su primera salida a domicilio después de la gran alegría del pasado sábado donde debutó en la categoría con victoria por la mínima ante el Aretxabaleta (1-0).

Hoy le espera el San Ignacio para jugar en Los Astronomos (Gasteiz) a partir de las 16.30. Los alaveses perdieron en el estreno con el Derio por 1 a 0.