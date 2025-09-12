Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Denis Gastañares no hace prisioneros, va a por todas. AMAXKAR

El juvenil de Liga Nacional comienza la competición en Asti esta mañana con el Hernani

A las 11.30 inicia el equipo que dirige Jaime Colado su andadura en la categoría ante su público

Juan Mari Zubiaurre

ZARAUTZ.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46

Arranca este fin de semana la competición en Liga Nacional juvenil con un partido muy interesante para el Zarautz ante el Hernani, equipo que visitará las instalaciones deportivas de Asti para jugar a partir de las 11.30 de la mañana.

No es un horario habitual pero hay que tener en cuenta que la Real juega esta misma tarde en Anoeta con el Real Madrid y de coincidir ambos partidos la presencia de aficionados zarauztarras se podría ver afectada.

Veremos si un sábado por la mañana atrae al público a Asti. Lo cierto es que se trata de un derbi guipuzcoano y comenzar bien es muy importante para Jaime Colado y sus jugadores. El objetivo está bien claro, mantener al equipo en la categoría y si es cómodamente mejor.

Para eso los partidos en casa serán fundamentales, los nuestros conocen bien el campo de hierba y deben exprimir esa circunstancia para hacerse fuertes ante su afición.

Habrá caras nuevas, algo habitual en esta categoría, donde hay jugadores que pasan de edad y son sustituidos por jóvenes de la cantera zarauztarra que deberán ir aclimatándose a una categoría tan exigente como esta.

Su primera salida lejos de Zarautz será el próximo domingo 21 de septiembre para jugar en Gobelas (Getxo) contra el Arenas a las 19.15 de la tarde dominical

El Tercera a Gasteiz

Por su parte el conjunto que dirige Joseba Roteta de Tercera Federación tiene esta tarde su primera salida a domicilio después de la gran alegría del pasado sábado donde debutó en la categoría con victoria por la mínima ante el Aretxabaleta (1-0).

Hoy le espera el San Ignacio para jugar en Los Astronomos (Gasteiz) a partir de las 16.30. Los alaveses perdieron en el estreno con el Derio por 1 a 0.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  4. 4

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  5. 5 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  6. 6

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  7. 7 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  8. 8 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  9. 9 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  10. 10 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El juvenil de Liga Nacional comienza la competición en Asti esta mañana con el Hernani

El juvenil de Liga Nacional comienza la competición en Asti esta mañana con el Hernani