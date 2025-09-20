Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Esti Álvarez con la selección.

Zarautz

La jugadora de sóftbol Esti Álvarez, cuarta en el Europeo con la selección

También ha logrado el tercer puesto en el Campeonato de Europa de clubs con el equipo alemán Bonn Capitals

A. E.

ZARAUTZ.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30

La jugadora zarauztarra de sóftbol Esti Álvarez Urkizu ha sumado dos hitos de gran relevancia internacional este verano; por un lado, el tercer puesto en el Campeonato de Europa de Clubes disputado en París con su equipo, el Bonn Capitals de Alemania y, una semana después, un histórico cuarto puesto con la selección española en el Europeo absoluto, la mejor clasificación lograda hasta la fecha por el combinado nacional.

Con el equipo alemán, Esti ha podido subir al podio continental tras un campeonato de alto nivel. Pero el mayor hito llegaría con la camiseta de la selección nacional, ya que el conjunto dirigido por Rafa Llames ha conseguido situarse entre las cuatro mejores selecciones de Europa, quedando a las puertas de las medallas, pero firmando un campeonato impecable en intensidad y juego colectivo.

El camino hacia el top-4 no fue sencillo. España logró imponerse por primera vez en su historia a Italia, además de vencer a Alemania e Israel. En un partido muy igualado contra Francia, las anfitrionas se llevaron la victoria por 1-0, pero la selección española volvió a hacer historia al derrotar por primera vez a Gran Bretaña, lo que le dio el billete para la lucha por el bronce. En el choque final por la tercera plaza, no pudieron repetir la gesta ante las británicas, perdiendo por 2-4.

La jugadora zarauztarra ha sido parte fundamental de este éxito colectivo y tras su regreso a casa subraya que este verano supone «un paso enorme para estar más cerca de las medallas en los próximos campeonatos internacionales».

