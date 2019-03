Los judocas infantiles y cadetes del Klub Lizardi logran 3 medallas de oro, 5 de plata y 11 de bronce Los jóvenes judokas del Judo Klub Lizardi en Urnieta con sus medallas y junto a sus entrenadores. / DV ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Jueves, 21 marzo 2019, 00:17

Tres medallas de oro, cinco de plata y once de bronce lograron los judocas del Klub Lizardi en el campeonato de Gipuzkoa de las categorías infantil y cadete celebrado en el polideportivo de Urnieta. El club zarauztarra presentaba a 23 deportistas, doce en categoría infantil y once en categoría cadete, con el objetivo de hacerse con una medalla en el provincial. Pues bien, en categoría infantil, siete chicas y cinco chicos conseguían subirse al podio, y ocho de los once en categoría cadete hacían lo mismo.

Los resultados de la categoría infantil fueron los siguientes: + 63 kilos, Lore Austing, medalla de oro; -63, Naiara Villasante, plata y Sara Arregi, bronce; en -36 kilos, Lide Etxeberrria y Ane Conde, bronce; -48, Naia Arregi, bronce; - 57, Isabela Gaitero, bronce; - 38, Xabier Aginaga, bronce; - 42, Zuhaitz Valero, bronce; -46, Gorka Castro, bronce y, en - 55, Shalva Jhokadze, bronce.

En categoría cadete las medallas fueron las siguientes: - 57 kilos, Irene Aldabaldetreku, oro; - 63, Nayade López, oro; - 73, Enaitz Azkue, bronce; - 81, Martin Inchausti, plata; - 90 kilos, Imanol Royo, plata; + 90, Álvaro Amenedo y Aritz Austing, plata y, Lander Rezabal, bronce.

Tras el provincial, el campeonato de Euskadi infantil se celebrará el próximo día 6 de abril en Santur- tzi, y el de Euskadi cadete, el 31 de marzo en Gasteiz.