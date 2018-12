Juan Mari Tolín desgrana en 'Emoción' la vida de 20 ciclistas profesionales 'Emoción'. Mikel Astarloza, Juan Mari Tolín, el alcalde Xabier Txurruka e Igor Astarloa en la presentación del libro. / FOTOS ETXEBERRIA El libro del fotógrafo zarauztarra, que se encuentra ya a la venta, ha tenido muy buena aceptación ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:21

El fotógrafo zarauztarra Juan Mari Tolín ha presentado ante sus amigos y los medios su libro 'Emoción'. Ya lo presentó hace unas semanas en la Azoka de Durango y ahora lo ha hecho en el salón de plenos del ayuntamiento. En la presentación del jueves, estuvo acompañado por el alcalde Xabier Txurruka y por dos de los protagonistas del libro, el ex campeón del mundo de ruta en el año 2006 el ermuarra Igor Astarloa y el pasaitarra Mikel Astarloza, ganador de una etapa en el Tour.

Tolín, ex ciclista, que compitió hasta la categoría de aficionados, trabaja como fotógrafo profesional, con una trayectoria con la cámara de más de 25 años. Pues bien, en este libro ha plasmado la vida y anécdotas txirrindularis de 20 ciclistas profesionales, unos cuantos de ellos todavía en activo. Los protagonistas son: Marino Lejarreta, Abraham Olano, Joseba Beloki, Mikel Landa, Joane Somarriba, Haimar Zubeldia, Markel Irizar, Juanma Garate, Mikel Astarloza, Mikel Nieve, Roberto Laiseka, Igor Astarloa, Ion Izagirre, Leire Olaberria, Omar Fraile, Patxi Vila, David Etxebarria, Amets Txurruka, Gorka Izagirre y Jon Odriozola.

«Me rondaba en la cabeza hacer un libro aprovechando la gran cantidas de fotografías que tenía de todos ellos, y no solamente de la etapa profesional, sino de cuando eran cadetes, juveniles y aficionados. Acudía con mi mujer a todas las carreras. En 10-12 años hice fotos en unas 1.000 carreras de ciclismo de base, sin contar las grandes vueltas, por lo que tengo un archivo fotográfico bastante importante», comentaba en la presentación.

Aprovechando este archivo, Tolín, quien colabora con diferentes medios nacionales y extranjeros, entre otros con La Gazzetta dello Sport italiano, ha alaborado este libro. Tomando como base las fotografías, ha entrevistando a cada uno de los citados veinte ciclistas. «Ya sé que son muchos más, pero he comenzado con estos veinte, que no ha sido nada fácil pillarles ya que se mueven por todo el mundo. Les he preguntado por sus carreras preferidas, sus compañeros, anécdotas, puertos, lo que piensan en la carrera, sobre la afición, sus grandes momentos... El libro contienen 350 fotografías, todas mías e inéditas y creo que ha quedado muy bien, así lo creo; he puesto todo el cariño en ello; he hecho lo mejor que he podido; es mi granito de arena que aporto al mundo del ciclismo». Añadía que ha derramado muchas lagrimas de emoción por lo que le han contado los ciclistas, pero también risas con las anécdotas en las carreras, en los hoteles...

Prologado por Arguiñano

El libro está prologado por Karlos Arguiñano, con el que Tolín ha coincidido en bastantes carreras. «Karlos es un gran aficionado al ciclismo. Solía ir en el coche de la ONCE con Manolo Saiz; para mí es un honor su participación en el libro, le estoy muy agradecido, como lo estoy a todos los ciclistas, a los clubs organizadores de las carreras, a los tres moteros que me han llevado durante tantos años... Al final, todos somos una gran familia», indicaba, a la vez que reconocía ser un privilegiado por poder seguir el ciclismo tan de cerca.

Tanto Igor Astarloa, campeón del mundo en ciclismo en ruta en Hamilton, Canada en 2003 y ganador entre otras pruebas de la Flecha-Valona y actual colaborador del Giro de Italia, así como Mikel Astarloza, ganador de una etapa alpina en el Tour en 2009, coincidian en la calidad del libro. «Nos ha sorprendido lo completo que ha quedado y queremos agradecer a Juan Mari Tolín la pasión que ha puesto en el trabajo». De la misma manera, todo eran comentarios favorables sobre el libro de los asistentes a la presentación, entre ellos de sus amigos de Zarauzko Argazkizale Elkartea, de Zarauzko Txirrindulari Elkartea, cicloturistas, familiares..., que tras la presentación despidieron a Tolín con un caluroso aplauso.

'Emoción', que seguro no dejará indiferente a nadie, ha sido autoeditado y puede ser un buen regalo para estas fechas. Se vende a 30 euros y se puede conseguir llamando al propio Juan Mari Tolín, al teléfono 687.931771 o, en la dirección: info@tolin.es