José Luis Saizar 'jubila' a su perro Rex tras 7 txapelas en 12 años Martes, 16 octubre 2018, 00:13

Entre los participantes en el campeonato anual de Kortazar, José Luis Saizar se mostraba satisfecho con su tercer puesto final y anunciaba que era la última prueba para su perro Rex. «Tiene 12 años de edad, equivalente a los 84 en los humanos, ya que cada año de los perros equivale a 7 de los nuestros». Pese a su avanzada edad, Saizar nos indicaba que «el perro se mantiene en forma. De todas formas, no voy a competir más con Rex, que creo se merece un descanso y vivir sin exigencias en esta última etapa de su vida».

Rex, que en estos 12 años ha conseguido un total de siete txapelas, la última el pasado 22 de septiembre en Aizarnazabal, tendrá el relevo de sus cachorros. «No me retiro, estoy preparando a los descendientes de Rex para competir en los próximos campeonatos. El domingo mismo ya competí con ellos en Gazteiz», señala Saizar. «Ya les estoy entrenando, no paro, es mi hobby y me mantiene activo con la obligación de pasear y enseñar a diario a los perros».