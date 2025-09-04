Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos niños practicando Jiu Jitsu en el local de Abendaño. JJZ

Zarautz

Jornada de puertas abiertas mañana sábado en Jiu Jitsu Zarautz para niños

Durante una hora, a partir de las 10.00, chavales desde los 5 años concocerán este deporte

Juan Mari Zubiaurre

ZARAUTZ.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17

El equipo de Jiu Jitsu Zarautz ha organizado una jornada de puertas abiertas para mañana sábado, 6 de septiembre, a aprtir de las 10.00 de la mañana. La actividad está dirigida a niños y niñas a partir de 5 años, dentro del programa Jiu Jitsu Kids.

Será una sesión de una hora totalmente gratuita, en la que las familias y los más pequeños tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los beneficios de este arte marcial que se caracteriza por esto factores; Autodefensa, Movilidad, Fuerza, Disciplina y Bienestar.

El Jiu Jitsu no es solo una actividad deportiva, también se trabajan valores como, la confianza y el trabajo en equipo, aportando a los niños habilidades que les resultarán útiles en su vida diaria. Lukasmar Bandeira Borges, profesor responsable con más de 10 años de experiencia enseñando Jiu Jitsu brasileño tanto a niños/as como a adultos, señala: «Enseñar Jiu Jitsu a los niños no es solo trabajar la técnica y la defensa personal; también es transmitir valores sólidos para la vida. La disciplina, el respeto y la amistad forman parte del entrenamiento, y eso ayuda a que los niños crezcan como personas».

El evento tendrá lugar en el Polígono Abendaño 2, no 9 (junto a Nafer), y será necesario inscribirse previamente. Para inscripciones y más información se pueden utilizar alguno de estos recursos; en Instagram: @jiujitsuzarautz o por teléfono en el número 631 789 516.

